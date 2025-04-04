Нові правила оплати лікарняних з 4 квітня 2025 року: що зміниться

Оплата лікарняних: як відбуваються нарахування за сумісництвом та що змінилось в законодавстві

Оплата лікарняних / Фото: depositphotos.com

Як нараховуються лікарняні з 4 квітня

В Україні з 4 квітня діятимуть нові правила нарахування лікарняних. Нагадаємо, 18 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила Закон України № 4158-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування".

Як зазначають у Пенсійному фонді України, нові норми передбачають, що оплату лікарняних працівники зможуть отримати не лише за основним місцем роботи, а й за сумісництвом. Оплата лікарняних передбачена у таких випадках:

допомога через тимчасову непрацездатність;

допомога для догляду за хворою дитиною;

допомога через вагітність та пологи.

Також допомогу виплачуватимуть у випадках, коли особа одночасно працює на умовах трудового договору і веде підприємницьку діяльність.

Який розмір оплати лікарняних

Розмір лікарняних вираховується із середньоденного доходу. Відсоткова ставка, яка застосовується під час нарахування лікарняних залежить від трудового стажу працівника:

до 3 років стажу – ставка 50%;

від 3 до 5 років – ставка 60%;

від 5 до 8 років – ставка 70%;

понад 8 років – ставка 100%.

Як виплачуються лікарняні

У разі тимчасової непрацездатності перші 5 днів лікарняних оплачує роботодавець власним коштом. Наступні дні оплачує Пенсійний фонд України.

Окремі положення регулюють виплату лікарняних у разі нещасного випадку на підприємстві, а також професійного захворювання:

роботодавець, де стався нещасний випадок, оплачує перші 17 днів лікарняних своїм коштом у розмірі 100% заробітної плати;

інший роботодавець, де стався нещасний випадок, оплачує перші 5 днів лікарняних власним коштом у розмірі 100 % заробітної плати;

інші дні оплачує Пенсійний фонд України, за ставкою, що враховує заробітну платню на основному місці роботи та за сумісництвом.

Закон не обмежує працівників одним або двома місцями працевлаштування – місць роботи за сумісництвом може бути й більше. Нові норми розповсюджуються на всіх роботодавців, на яких працює особа, зокрема й у разі підприємницької діяльності.