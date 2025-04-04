Нові правила оплати лікарняних з 4 квітня 2025 року: що зміниться
Як нараховуються лікарняні з 4 квітня
В Україні з 4 квітня діятимуть нові правила нарахування лікарняних. Нагадаємо, 18 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила Закон України № 4158-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування".
Як зазначають у Пенсійному фонді України, нові норми передбачають, що оплату лікарняних працівники зможуть отримати не лише за основним місцем роботи, а й за сумісництвом. Оплата лікарняних передбачена у таких випадках:
допомога через тимчасову непрацездатність;
допомога для догляду за хворою дитиною;
допомога через вагітність та пологи.
Також допомогу виплачуватимуть у випадках, коли особа одночасно працює на умовах трудового договору і веде підприємницьку діяльність.
Який розмір оплати лікарняних
Розмір лікарняних вираховується із середньоденного доходу. Відсоткова ставка, яка застосовується під час нарахування лікарняних залежить від трудового стажу працівника:
до 3 років стажу – ставка 50%;
від 3 до 5 років – ставка 60%;
від 5 до 8 років – ставка 70%;
понад 8 років – ставка 100%.
Як виплачуються лікарняні
У разі тимчасової непрацездатності перші 5 днів лікарняних оплачує роботодавець власним коштом. Наступні дні оплачує Пенсійний фонд України.
Окремі положення регулюють виплату лікарняних у разі нещасного випадку на підприємстві, а також професійного захворювання:
роботодавець, де стався нещасний випадок, оплачує перші 17 днів лікарняних своїм коштом у розмірі 100% заробітної плати;
інший роботодавець, де стався нещасний випадок, оплачує перші 5 днів лікарняних власним коштом у розмірі 100 % заробітної плати;
інші дні оплачує Пенсійний фонд України, за ставкою, що враховує заробітну платню на основному місці роботи та за сумісництвом.
Закон не обмежує працівників одним або двома місцями працевлаштування – місць роботи за сумісництвом може бути й більше. Нові норми розповсюджуються на всіх роботодавців, на яких працює особа, зокрема й у разі підприємницької діяльності.