Социальные выплаты на детей в 2025 году: изменится ли размер пособия

Изменится ли размер выплат на детей в 2025 году? От чего зависит размер помощи на детей от государства и какой будет поддержка малообеспеченным семьям

Выплаты на детей - 2025 / фото: depositphotos

Несмотря на сложные экономические условия, правительство продолжает оказывать помощь при рождении ребенка, поддержку детям с инвалидностью, а также помощь для неработающих родителей и матерей-одиночек. Поскольку большинство социальных выплат привязаны к прожиточному минимуму, что не изменится в 2025 году, многие из них остались на том же уровне. Но некоторые обновления все же есть, об этих изменениях – дальше.

Размер пособия при рождении ребенка

Выплаты при рождении ребенка. Фото: depositphotos

Размер пособия при рождении ребенка в 2025 году остается неизменным и составляет 41 280 грн. Эта сумма фиксирована с 2014 года и не зависит от количества детей в семье. Выплата производится следующим образом:

Единовременные выплаты 10 320 грн предоставляются сразу после рождения ребенка.

Остаток суммы, а именно 30 960 грн, выплачивается в течение трех лет равными частями по 860 грн ежемесячно.

Этот механизм выплат применяется независимо от того, какой по счету ребенок родился в семье – первый, второй или третий. Таким образом, размер пособия на второго ребенка и третьего одинаковый.

Для многодетных семей выплачивается по 1700 грн на третьего и каждого последующего ребенка ежемесячно.

Пособие на ребенка с инвалидностью

Размер надбавок по уходу рассчитывают как процент от прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, который составляет:

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 2361 грн;

на детей с инвалидностью подгруппы А в возрасте до шести лет с надбавкой по уходу – 6778,70 грн;

на детей с инвалидностью в возрасте до шести лет с надбавкой по уходу – 2934,20 грн;

на детей с инвалидностью подгруппы А в возрасте от шести до 18 лет с надбавкой по уходу – 8044,70 грн;

на детей с инвалидностью в возрасте от шести до 18 лет с надбавкой по уходу – 3250,70 грн.

Государство также оказывает дополнительную поддержку семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Размер пособия на детей до 18 лет с инвалидностью в 2025 году останется неизменным – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, – 1652,7 грн.

Выплаты на детей во время войны / фото: depositphotos

Эти выплаты направлены на обеспечение дополнительных нужд детей с инвалидностью и поддержку их семей.

Помощь на ребенка, если родители не работают

По предложению Минсоцполитики, планируется повышение уровня обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малоимущим семьям на 5%. Для трудоспособных лиц – с 55% до 60%, для детей – со 140% до 145%. Это позволит улучшить уровень социальной защиты попавших за черту бедности семей.

Семьи, в которых родители безработны или имеют низкий доход, могут рассчитывать на государственную социальную помощь как малообеспеченные. Размер пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом:

для детей до шести лет: 3716,35 грн;

для детей от шести до 18 лет: 4634,20 грн.

Размер социальной помощи в этом году составляет 145% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Для получения этой помощи необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Помощь матерям-одиночкам во время войны

Матери-одиночки, воспитывающие детей без поддержки второго родителя, имеют право на государственную помощь. Размер выплат зависит от возраста ребенка и установленного прожиточного минимума:

для детей до шести лет: 1281,5 грн в месяц, что составляет 50% прожиточного минимума;

для детей от шести до 18 лет: 1598 грн в месяц, что составляет 50% прожиточного минимума.

Условия и порядок предоставления помощи матерям-одиночкам регулируются Законом Украины "О государственной помощи семьям с детьми".

Вырастет ли помощь при рождении ребенка в 2025 году

Социальные выплаты на детей / фото: depositphotos

По состоянию на февраль 2025 года официальных сообщений о повышении размера пособия при рождении ребенка не поступало. Сумма выплат остается на уровне 41 280 грн, как это было установлено в 2014 году.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 12184 "Об улучшении положения семей с детьми путем восстановления адекватного размера помощи при рождении ребенка". Он внесен в повестку дня от 11.02.2025. Что предлагают:

Пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка назначается в сумме, кратной 105 размерам прожиточного минимума на ребенка. Выплата пособия осуществляется единовременно в сумме, кратной 25 размерам прожиточного минимума на ребенка, остальная сумма пособия выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. Для организации бюджетного финансирования стоимость одноразовой натуральной помощи "пакунок малюка" составляет три размера прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок, и не засчитывается в размер пособия.

Также рассматривают законопроект 11072 "О размере пособия при рождении (усыновлении) ребенка и установлении государственной помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста". Какие изменения предлагаются:

Пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется в размере, равном разнице между прожиточным минимумом, установленным для трудоспособных лиц, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не менее 50% прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет. Пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста оказывается на каждого ребенка независимо от количества родившихся, усыновленных, взятых под опеку детей в семье, по уходу за которыми оказывается помощь.

Как получить помощь

Для получения пособия при рождении ребенка необходимо подать соответствующее заявление. Это можно сделать онлайн через портал "Дія" или лично обратившись в органы социальной защиты населения или Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Необходимые документы Паспорт одного из родителей или документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), свидетельство о рождении ребенка, номер банковского счета для социальных выплат, для опекунов – решение суда об установлении опеки. Паспорт одного из родителей или документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), свидетельство о рождении ребенка, номер банковского счета для социальных выплат, для опекунов – решение суда об установлении опеки.

Детские выплаты в 2025 году остаются важным механизмом государственной поддержки семей в Украине. Вопреки сложным экономическим условиям и военному положению, правительство обеспечивает стабильные выплаты при рождении ребенка, помощь малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам и детям с инвалидностью. В дальнейшем возможные изменения в размерах выплат будут зависеть от экономической ситуации и государственной политики поддержки семей.