Соціальні виплати на дітей у 2025 році: чи зміниться розмір допомоги

Чи зміниться розмір соціальних виплат на дітей у 2025 році? Від чого залежить розмір допомоги на дітей від держави та якою буде підтримка малозабезпеченим сім'ям

Виплати на дітей - 2025 / фото: depositphotos

Попри складні економічні умови, уряд продовжує надавати допомогу після народження дитини, підтримку дітям з інвалідністю, а також допомогу для батьків, що не працюють, та матерів-одиначок. Оскільки більшість соціальних виплат прив’язані до прожиткового мінімуму, що не зміниться у 2025 році, то багато з них залишилися на тому ж самому рівні. Але певні оновлення все ж таки є, про ці зміни – далі.

Розмір допомоги після народження дитини

Виплати після народження дитини. Фото: depositphotos

Розмір допомоги після народження дитини у 2025 році залишається незмінним і становить 41 280 грн. Ця сума є фіксованою з 2014 року і не залежить від кількості дітей у сім'ї. Виплата здійснюється наступним чином:

Одноразові виплати 10 320 грн надаються одразу після народження дитини.

Залишок суми, а саме 30 960 грн, виплачується впродовж трьох років рівними частинами по 860 грн щомісяця.

Цей механізм виплат застосовується незалежно від того, яка за рахунком дитина народилася в сім'ї – перша, друга чи третя. Таким чином, розмір допомоги на другу дитину та третю є однаковим.

Для багатодітних сімей виплачується по 1700 грн на третю і кожну наступну дитину щомісяця.

Допомога на дитину з інвалідністю

Розмір надбавок на догляд розраховують як відсоток від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, що становить:

на дітей з інвалідністю віком до 18 років – 2361 грн;

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до шести років із надбавкою на догляд – 6778,70 грн;

на дітей з інвалідністю віком до шести років із надбавкою на догляд – 2934,20 грн;

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від шести до 18 років із надбавкою на догляд – 8044,70 грн;

на дітей з інвалідністю віком від шести до 18 років із надбавкою на догляд – 3250,70 грн.

Держава також надає додаткову підтримку сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю. Розмір допомоги на дітей до 18 років з інвалідністю у 2025 році залишиться незмінним – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 1652,7 грн.

Виплати на дітей під час війни / фото: depositphotos

Ці виплати спрямовані на забезпечення додаткових потреб дітей з інвалідністю та підтримку їхніх сімей.

Допомога на дитину, якщо батьки не працюють

За пропозицією Мінсоцполітики, планується підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям на 5%. Для працездатних осіб – з 55% до 60%, для дітей – зі 140% до 145%. Це дозволить покращити рівень соціального захисту родин, які потрапили за межу бідності.

Сім'ї, в яких батьки є безробітними або мають низький дохід, можуть розраховувати на державну соціальну допомогу як малозабезпечені. Розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом:

для дітей віком до шести років: 3716,35 грн;

для дітей віком від шести до 18 років: 4634,20 грн.

Розмір соціальної допомоги цього року становить 145% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для отримання цієї допомоги необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання.

Допомога матерям-одиначкам під час війни

Матері-одиначки, які виховують дітей без підтримки другого з батьків, мають право на державну допомогу. Розмір виплат залежить від віку дитини та встановленого прожиткового мінімуму:

для дітей віком до шести років: 1281,5 грн на місяць, що становить 50% прожиткового мінімуму;

для дітей віком від шести до 18 років: 1598 грн на місяць, що становить 50% прожиткового мінімуму.

Умови та порядок надання допомоги матерям-одиначкам регулюються Законом України "Про державну допомогу сім'ям із дітьми".

Чи зросте допомога після народження дитини у 2025 році

Соціальні виплати на дітей / фото: depositphotos

Станом на лютий 2025 року офіційних повідомлень про підвищення розміру допомоги після народження дитини не надходило. Сума виплат залишається на рівні 41 280 грн, як це було встановлено у 2014 році.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 12184 "Щодо поліпшення становища сімей із дітьми шляхом відновлення адекватного розміру допомоги при народженні дитини". Його внесено до порядку денного від 11.02.2025. Що пропонують:

Допомога після народження першої та кожної наступної дитини призначається у сумі, кратній 105 розмірам прожиткового мінімуму на дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі, кратній 25 розмірам прожиткового мінімуму на дитину, решта суми допомоги виплачується впродовж наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Для організації бюджетного фінансування вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого законом на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель, та не зараховується до розміру допомоги.

Також розглядають законопроєкт 11072 "Щодо розміру допомоги при народженні (усиновленні) дитини та встановлення державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку". Які зміни пропонуються:

Допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш ніж 50% прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. Допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених, усиновлених, взятих під опіку дітей у сім'ї, з догляду за якими надається допомога.

Як отримати допомогу

Для отримання допомоги після народження дитини необхідно подати відповідну заяву. Це можна зробити онлайн через портал "Дія" або особисто звернувшись до органів соціального захисту населення чи Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Необхідні документи Паспорт одного з батьків або документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), свідоцтво про народження дитини, номер банківського рахунку для соціальних виплат, для опікунів – рішення суду про встановлення опіки. Паспорт одного з батьків або документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), свідоцтво про народження дитини, номер банківського рахунку для соціальних виплат, для опікунів – рішення суду про встановлення опіки.

Дитячі виплати у 2025 році залишаються важливим механізмом державної підтримки сімей в Україні. Всупереч складним економічним умовам та воєнному стану, уряд забезпечує стабільні виплати після народження дитини, допомогу малозабезпеченим сім'ям, матерям-одиначкам і дітям з інвалідністю. Надалі можливі зміни в розмірах виплат залежатимуть від економічної ситуації та державної політики щодо підтримки сімей.