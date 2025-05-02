Выплата за погибшего добровольца 15 миллионов: кто и как может получить

Выплаты за погибшего воина-добровольца приравняли к выплатам за погибших военнослужащих

Выплаты за погибшего добровольца (Фото: mod.gov.ua)

29 апреля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым приравнял выплаты семьям погибших добровольцев к выплатам семьям погибших военнослужащих.

Ранее семьи погибших добровольцев получали 1,86 млн грн, а теперь сумма выплаты выросла до 15 млн грн. Для тех, кто уже получил меньшие выплаты, предусмотрена доплата разницы.

Кто имеет право на единовременную денежную помощь 15 млн

Право на выплату единовременного пособия за погибшего добровольца или военнослужащего имеют ближайшие родственники, а именно:

муж или жена;

дети;

отец и мать;

лица, находившиеся на содержании погибшего воина.

Семейные связи должны быть подтверждены документально. То есть при подаче заявления на выплату пособия следует предоставить оригиналы свидетельств о рождении – для родителей и детей, или свидетельства о браке – для жены или мужа. Пребывание на содержании также должно быть подтверждено документально.

Если военнослужащий или доброволец умер в результате травмы или болезни, полученной при исполнении своих обязанностей по защите Родины, для его семьи также предусмотрена денежная помощь.

Как начисляется выплата за погибшего военного добровольца

Выплаты за погибшего военного выплачиваются в равных частях, разделенных на количество получателей. Для получения выплаты нужно подать в районный или городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки, ТЦК СП, заявление о выплате единовременной денежной помощи. Вместе с заявлением подаются следующие документы:

паспорт или документ, удостоверяющий личность;

свидетельство, подтверждающее родственные связи;

регистрационный номер карты налогоплательщика – идентификационный код;

свидетельство о смерти военнослужащего;

справка об отсутствии или наличии судимости;

решение суда, касающееся назначения ОДП.

Такой пакет документов подается на каждое лицо, имеющее право на выплаты. Если дети погибшего находятся на попечении законных представителей, необходимо предоставить решение суда или исполнительного совета об установлении опеки над несовершеннолетним лицом.

Документы на выплату за погибшего военного 2025 (Фото: zakon.rada.gov.ua)

Документы на выплаты за погибшего военного 2025 (Фото: zakon.rada.gov.ua)

Порядок выплаты за погибшего воина-добровольца

Выплаты делятся на всех членов семьи и выплачиваются на их счета, но вся сумма не выплачивается сразу одним платежом – выплата рассрочивается на 3,5 года.

Сначала выплачивают 20% от общей суммы, то есть ⅕ часть от 15 млн грн. Остальная часть суммы выплачивается равными частями ежемесячно в течение 40 месяцев.