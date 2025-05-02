Виплата за загиблого добровольця 15 мільйонів: хто і як може отримати

Виплати за загиблого воїна-добровольця прирівняли до виплат за загиблих військовослужбовців

Виплати за загиблого добровольця (Фото: mod.gov.ua)

29 квітня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким прирівняв виплати родинам загиблих добровольців до виплат сім’ям загиблих військовослужбовців.

Раніше сім'ї загиблих добровольців отримували 1,86 млн грн, а тепер сума виплати зросла до 15 млн грн. Для тих, хто вже отримав менші виплати, передбачено доплату різниці.

Хто має право на одноразову грошову допомогу 15 млн

Право на виплату одноразової грошової допомоги за загиблого добровольця або військовослужбовця мають найближчі родичі, а саме:

чоловік або дружина;

діти;

батько та мати;

особи, що були на утриманні загиблого воїна.

Родинні зв’язки мають бути підтверджені документально. Тобто під час подання заяви на виплату допомоги слід надати оригінали свідоцтв про народження – для батьків та дітей, або свідоцтва про шлюб – для дружини або чоловіка. Перебування на утриманні також має бути підтверджене документально.

Якщо військовослужбовець або доброволець помер у результаті травми або хвороби, отриманої під час виконання своїх обов’язків із захисту Батьківщини, для його родини також передбачено грошову допомогу.

Як нараховується виплата за загиблого військового добровольця

Виплати за загиблого військового виплачуються в рівних частинах, розділених на кількість отримувачів. Для отримання виплати потрібно подати до районного або міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ТЦК СП, заяву про виплату одноразової грошової допомоги. Разом із заявою подаються такі документи:

паспорт або документ, що посвідчує особу;

свідоцтво, що підтверджує родинні зв’язки;

реєстраційний номер картки платника податків – ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть військовослужбовця;

довідка про відсутність або наявність судимості;

рішення суду, що стосується призначення ОГД.

Такий пакет документів подається на кожну особу, що має право на виплати. Якщо діти загиблого перебувають під опікою законних представників, необхідно надати рішення суду або виконавчої ради про встановлення опіки над неповнолітньою особою.

Документи на виплати за загиблого військового 2025 (Фото: zakon.rada.gov.ua)

Документи на виплати за загиблого військового 2025 (Фото: zakon.rada.gov.ua)

Порядок виплати за загиблого воїна-добровольця

Виплати діляться на всіх членів родини й виплачуються на їхні рахунки, але вся сума не виплачується одразу одним платежем – виплата розтерміновується на 3,5 року.

Спочатку виплачують 20% від загальної суми, тобто ⅕ частину від 15 млн грн. Решта суми виплачується рівними частинами щомісяця впродовж 40 місяців.