Выплаты ВПЛ 2025: кто получит, а кто нет – полный обзор
Выплаты ВПЛ 2025 / фото: depositphotos

С марта 2025 года внутренне перемещенным лицам продлено получение финансовой поддержки от государства еще на шесть месяцев.

Кому продлят выплаты ВПЛ с 1 марта

Выплаты для определенных категорий переселенцев в 2025 году будут продолжены автоматически без необходимости подачи дополнительных заявлений. К этой группе относятся:

  • лица с инвалидностью I и II группы;
  • дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • дети, имеющие тяжелые заболевания;
  • дети-сироты и оставшиеся без родительской опеки;
  • родители-воспитатели и приемные родители;
  • пенсионеры, чей размер пенсии не превышает 9 444 грн.

Для этих лиц помощь будет начисляться в том же объеме, что и раньше, без необходимости проходить дополнительные проверки.

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Кто еще может получить социальные выплаты ВПЛ

Кроме указанных категорий, претендовать на выплаты могут и другие переселенцы, если их среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 9 444 грн. Также помощь предусмотрена для семей, в составе которых есть лица, не работающие по причине ухода за:

  • ребенком до 14 лет или тремя и более детьми до 18 лет, если семья проживает в зоне боевых действий;
  • ребенком, который учится онлайн из-за отсутствия мест в школе или садике, если семья находится в более безопасном регионе.

Для таких семей обязательным условием получения выплат является подача соответствующего заявления в органы социальной защиты.

Выплаты ВПЛ 2025: кто получит, а кто нет – полный обзор
Кому продолжат выплаты ВПЛ / фото: depositphotos

Субсидии на жилье для ВПЛ в 2025 году

С 29 января внутренне перемещенные лица смогут подавать документы на назначение субсидий на аренду жилья для ВПЛ. Назначается она по аналогии с жилищной субсидией семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи.

Для оформления субсидии переселенцам необходимо подать заявление в органы Пенсионного фонда Украины, предоставив документы, подтверждающие факт аренды или бесплатного проживания.

Начиная с 1 января 2025 года владельцы жилья, бесплатно предоставляющие его переселенцам, могут получить компенсацию в размере 450 грн в месяц за каждое размещенное лицо.

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На начало 2025 года суммы выплат остаются прежними:

  • 3000 грн в месяц для лиц с инвалидностью и детей;
  • 2000 грн в месяц для других категорий переселенцев.

Однако в условиях возможных изменений бюджетного финансирования государство может пересмотреть эти суммы. Важно следить за официальными сообщениями Министерства социальной политики Украины и органов социальной защиты для получения актуальной информации о выплатах помощи ВПЛ.

Выплаты ВПЛ 2025: кто получит, а кто нет – полный обзор
Социальные выплаты ВПЛ / фото: depositphotos

Кто потеряет право на выплаты

Часть переселенцев может лишиться права на получение помощи. Это касается лиц, которые:

  1. Выехали за границу и находятся там более 30 дней (за исключением тех, кто проходит лечение или находится в командировке).
  2. Имеют высокий уровень дохода (превышает 9 444 грн на одного члена семьи).
  3. Совершили крупные покупки или обладают значительными активами.
  4. Добровольно вернулись на место жительства в регионах, где нет активных боевых действий.

С 1 марта некоторые ВПЛ автоматически продолжат получать помощь, а другим придется подтвердить право на выплаты. Правительство продолжает поддержку переселенцев, но вносит изменения в подходы к начислению средств. Следите за официальными источниками, чтобы своевременно обновлять информацию о социальных выплатах.

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