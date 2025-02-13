Виплати ВПО 2025: хто отримає, а хто ні – повний огляд

Огляд актуальних виплат для ВПО у 2025 році. Хто отримає допомогу, які її розміри та хто може втратити право на допомогу з 1 березня

Виплати ВПО 2025 / фото: depositphotos

З березня 2025 року внутрішньо переміщеним особам продовжено отримання фінансової підтримки від держави ще на шість місяців.

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Кому продовжать виплати ВПО з 1 березня

Виплати для певних категорій переселенців у 2025 році будуть продовжені автоматично, без необхідності подання додаткових заяв. До цієї групи належать:

особи з інвалідністю I та II групи;

діти з інвалідністю до 18 років;

діти, які мають тяжкі захворювання;

діти-сироти та ті, хто залишився без батьківського піклування;

батьки-вихователі та названі батьки;

пенсіонери, чий розмір пенсії не перевищує 9 444 грн.

Для цих осіб допомога нараховуватиметься в тому ж обсязі, що й раніше, без потреби проходити додаткові перевірки.

Хто ще може отримати соціальні виплати ВПО

Окрім зазначених категорій, претендувати на виплати можуть також інші переселенці, якщо їхній середньомісячний дохід на одну особу в сім’ї не перевищує 9 444 грн. Також допомога передбачена для сімей, у складі яких є особи, що не працюють через догляд за:

дитиною до 14 років або трьома і більше дітьми до 18 років, якщо сім’я проживає у зоні бойових дій;

дитиною, яка навчається онлайн через відсутність місць у школі чи садочку, якщо родина перебуває в безпечнішому регіоні.

Для таких сімей обов’язковою умовою для отримання виплат є подання відповідної заяви до органів соціального захисту.

Кому продовжать виплати ВПО / фото: depositphotos

Субсидії на житло для ВПО у 2025 році

З 29 січня внутрішньо переміщені особи зможуть подавати документи на призначення субсидій на оренду житла для ВПО. Призначатиметься вона за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Для оформлення субсидії переселенцям необхідно подати заяву до органів Пенсійного фонду України, надавши документи, що підтверджують факт оренди або безоплатного проживання.

Починаючи з 1 січня 2025 року власники житла, які безплатно надають його переселенцям, можуть отримати компенсацію в розмірі 450 грн на місяць за кожну розміщену особу.

Чи зміниться розмір допомоги для ВПО у 2025 році

На початок 2025 року суми виплат залишаються без змін:

3 000 грн на місяць для осіб з інвалідністю та дітей;

2 000 грн на місяць для інших категорій переселенців.

Однак в умовах можливих змін у бюджетному фінансуванні держава може переглянути ці суми. Важливо стежити за офіційними повідомленнями Міністерства соціальної політики України та органів соціального захисту для отримання актуальної інформації щодо виплат допомоги ВПО.

Соціальні виплати ВПО / фото: depositphotos

Хто втратить право на виплати

Частина переселенців може втратити право на отримання допомоги. Це стосується осіб, які:

Виїхали за кордон і перебувають там понад 30 днів (за винятком тих, хто проходить лікування або перебуває у відрядженні). Мають високий рівень доходу (перевищує 9 444 грн на одного члена сім’ї). Здійснили великі покупки або володіють значними активами. Добровільно повернулися до місця постійного проживання в регіонах, де немає активних бойових дій.

З 1 березня деякі ВПО автоматично продовжать отримувати допомогу, а іншим доведеться підтвердити право на виплати. Держава продовжує підтримку переселенців, проте змінює підходи до нарахування коштів. Слідкуйте за офіційними джерелами, щоб своєчасно оновлювати інформацію про соціальні виплати.