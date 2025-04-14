Жилье для военнослужащих 2025 года: новые условия и перечень возможностей для военных

Служебное жилье, льготы, ипотека для военных – какие возможности доступны военнослужащим и УБД в 2025 году

Как получить жилье военнослужащим / Фото: Союз застройщиков / fil-bud.if.ua

Новые правила получения жилья для военных в 2025 году: что изменится

Министерство обороны разработало новый проект Государственной программы по обеспечению жильем военных и уже уволенных со службы в ВСУ. Цель новой концепции – создать эффективную систему, с помощью которой процесс предоставления жилья будет более прозрачным.

"В первую очередь будут учитываться потребности участников боевых действий, тяжелораненых, семей погибших," – говорит Сергей Мельник, заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции.

В настоящее время идет процесс цифровизации квартирного учета военнослужащих. Это поможет улучшить контроль использования жилищного ресурса. Планируется внедрить процедуру исключения жилья из фонда Минобороны. Благодаря этому семьи военнослужащих получат право на постоянное проживание в выделенном им жилье.

На апрель 2025 года можно получить служебное жилье, оформить льготную ипотеку или же денежную компенсацию. Рассказываем, какие программы сейчас действуют и как ими воспользоваться.

Служебное жилье для военнослужащих

Служебное жилье предусмотрено в случае, когда военный проходит службу вдали от места своего жительства. Сейчас такое жилье предоставляется временно и подлежит освобождению и возвращению государству по окончании службы.

Жилье для военнослужащих – условия / Фото: Pexels

Поднаем жилья для военнослужащих

Если военный снимает жилье в месте, где он проходит службу, он может подать рапорт на получение компенсации. Суммы компенсации устанавливают ежегодно в зависимости от бюджетов Минобороны. С 1 января 2025-го актуальные следующие суммы выплат на жилье:

для Киева – 4560 грн;

для других областных центров – 3420 грн.;

для других городов – 2280 грн.

При наличии у военнослужащего трех и более членов семьи, эти выплаты увеличиваются в полтора раза, то есть на 50%.

єОселя для военных: льготы на ипотеку

Для военных разработана специальная программа ипотечного кредитования – єОселя. Получить такой кредит могут ветераны войны и участники боевых действий.

Кредит выдается в размере от 100 тыс. грн до 5 млн грн. Но требуется первый взнос в размере 20 % стоимости жилья. Взять ипотеку могут лица, которым исполнился 21 год. Также условием является возраст на конец выплаты кредита – он не должен превышать 65 лет.

Кто может стать на квартирный учет

На квартирный учет могут стать ветераны войны и лица с инвалидностью в результате войны, если они относятся к группе лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Лица, подпадающие под действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", обеспечиваются жилой площадью в течение двух лет после постановки на учет. Лица с инвалидностью первой группы – в течение года.

Как получить жилье военнослужащему: список условий

Чтобы получить жилье, нужно встать на квартирный учет. Это можно сделать, обратившись в:

исполнительные органы городских, сельских или поселковых советов;

в центры предоставления административных услуг.

Обращающийся должен отвечать требованиям для принятия на квартирный учет. Подать документы на получение жилья можно самостоятельно или через представителя. В список документов входит:

заявление о взятии на квартирный учет;

справка о регистрации места жительства;

справка, что члены семьи не состоят на квартирном учете по месту работы;

копии документов, подтверждающих право на нахождение на квартирном учете;

копии паспортов, свидетельств о рождении и идентификационных кодов всех членов семьи.

Могут требоваться дополнительные документы, подтверждающие инвалидность, или выводы врачебной комиссии.

Решение о постановке на квартирный учет принимают в течение месяца. Отказ возможен из-за неполного пакета документов или поданной ложной информации.

Если податель считает, что отказ безоснователен, он может обратиться в административный суд.