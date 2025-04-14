Житло для військовослужбовців 2025: нові умови й перелік можливостей для військових

Службове житло, пільги, іпотека для військових – які можливості доступні військовослужбовцям та УБД у 2025 році

Як отримати житло військовослужбовцям / Фото: Спілка забудовників / fil-bud.if.ua

Нові правила отримання житла для військових у 2025 році: що зміниться

Міністерство оборони розробило новий проєкт Державної програми з забезпечення житлом військових та вже звільнених зі служби в ЗСУ. Нова концепція має на меті створити ефективну систему, з допомогою якої процес надання житла буде більш прозорим.

"В першу чергу враховуватимуться потреби учасників бойових дій, важкопоранених, сімей загиблих," – говорить Сергій Мельник, заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції.

Наразі триває процес цифровізації квартирного обліку військовослужбовців. Це допоможе покращити контроль використання житлового ресурсу. Планується запровадити процедуру виключення житла із фонду Міноборони. Завдяки цьому сім’ї військовослужбовців отримають право на постійне проживання у помешканні, що було їм виділено.

Станом на квітень 2025 року можна отримати службове житло, оформити пільгову іпотеку або ж грошову компенсацію. Розповідаємо, які програми зараз дійсні та як ними скористатися.

Службове житло для військовослужбовців

Службове житло передбачене у випадку, коли військовий проходить службу далеко від місця свого постійного проживання. Зараз таке житло надається тимчасово й підлягає звільненню та поверненню державі після закінчення служби.

Житло для військовослужбовців – умови / Фото: Pexels

Піднайом житла для військовослужбовців

Якщо військовий винаймає житло у місці, де проходить службу, він може подати рапорт на отримання компенсації. Суми компенсації встановлюються щороку залежно від бюджетів Міноборони. З 1 січня 2025-го актуальні такі суми виплат на житло:

для Києва – 4560 грн;

для інших обласних центрів – 3420 грн;

для інших міст – 2280 грн.

За наявності у військовослужбовця трьох і більше членів родини, ці виплати збільшується у півтора раза, тобто на 50%.

єОселя для військових: пільги на іпотеку

Для військових розроблена спеціальна програма іпотечного кредитування – єОселя. Отримати такий кредит можуть ветерани війни та учасники бойових дій.

Кредит видається у розмірі від 100 тис. грн до 5 млн грн. Але вимагається перший внесок у розмірі 20 % від вартості житла. Взяти іпотеку можуть особи, яким виповнився 21 рік. Також умовою є вік на кінець виплати кредиту – він не має перевищувати 65 років.

Хто може стати на квартирний облік

На квартирний облік можуть стати ветерани війни та особи з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони належать до групи осіб, що потребують поліпшення житлових умов.

Особи, що підпадають під дію Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", забезпечуються житловою площею протягом двох років після постанови на облік. Особи з інвалідністю першої групи – протягом року.

Як отримати житло військовослужбовцю: перелік умов

Щоб отримати житло, потрібно стати на квартирний облік. Це можна зробити, звернувшись до:

виконавчих органів міських, сільських або селищних рад;

до центрів надання адміністративних послуг.

Особа має відповідати вимогам для прийняття на квартирний облік. Подати документи на отримання житла можна самостійно або через представника. До переліку документів належать:

заява про взяття на квартирний облік;

довідка про реєстрацію місця проживання;

довідка, що члени родини не перебувають на квартирному обліку за місцем роботи;

копії документів, що підтверджують право на перебування на квартирному обліку;

копії паспортів, свідоцтв про народження та ідентифікаційних кодів усіх членів родини.

Можуть вимагатися додаткові документи, що підтверджують інвалідність, або висновки лікарської комісії.

Рішення про постанову на квартирний облік ухвалюють протягом місяця. Відмова може бути через неповний пакет документів або ж подану неправдиву інформацію.

Якщо подавач вважає, що відмова є безпідставною, він може звернутися до адміністративного суду.