Эстония меняет условия компенсаций за аренду жилья украинским беженцам
Департамент социального страхования Эстонии планирует с 11 сентября оказывать единовременную помощь на аренду жилья украинским беженцам, только недавно прибывшим в Эстонию, пишет ERR.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Компенсация не зависит от дохода беженца и о ней могут просить все беженцы, прибывшие в Эстонию с 24 февраля 2022 года и получившие временную защиту.
Размер разовой компенсации составляет максимум 1200 евро на домохозяйство.
В письме, направленном местным органам самоуправления, гендиректор департамента Марет Марипуу отметила, что в настоящее время в Эстонии проживает значительное количество украинских беженцев, которые находятся в стране уже более года и обратились за помощью на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство.
По словам чиновницы, с 11 сентября компенсация за аренду может быть предоставлена только в том случае, если соответствующее заявление было подано беженцем в течение шести месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии.
Чтобы ходатайствовать о получении компенсации, беженцы должны получить временную защиту и зарегистрировать свое место жительства в местном самоуправлении.
- Украинских беженцев из Закарпатья выселяют из приютов после того, как правительство Венгрии приняло постановление о сокращении помощи гражданам Украины.