Эстония меняет условия компенсаций за аренду жилья украинским беженцам

Эстония (Фото – EPA)

Департамент социального страхования Эстонии планирует с 11 сентября оказывать единовременную помощь на аренду жилья украинским беженцам, только недавно прибывшим в Эстонию, пишет ERR.

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Компенсация не зависит от дохода беженца и о ней могут просить все беженцы, прибывшие в Эстонию с 24 февраля 2022 года и получившие временную защиту.

Размер разовой компенсации составляет максимум 1200 евро на домохозяйство.

В письме, направленном местным органам самоуправления, гендиректор департамента Марет Марипуу отметила, что в настоящее время в Эстонии проживает значительное количество украинских беженцев, которые находятся в стране уже более года и обратились за помощью на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство.

По словам чиновницы, с 11 сентября компенсация за аренду может быть предоставлена только в том случае, если соответствующее заявление было подано беженцем в течение шести месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии.

Чтобы ходатайствовать о получении компенсации, беженцы должны получить временную защиту и зарегистрировать свое место жительства в местном самоуправлении.