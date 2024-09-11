Естонія змінює умови компенсацій за оренду житла українським біженцям

Естонія (Фото – EPA)

Департамент соціального страхування Естонії планує з 11 вересня надавати одноразову допомогу на оренду житла лише тим українським біженцям, які нещодавно прибули до Естонії, пише ERR.

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Наразі компенсація не залежить від доходу біженця і про неї можуть просити всі біженці, які прибули до Естонії з 24 лютого 2022 року та отримали тимчасовий захист.

Розмір разової компенсації становить максимум 1200 євро на домогосподарство.

У листі, надісланому місцевим органам самоврядування, гендиректорка департаменту Марет Маріпуу зазначила, що наразі в Естонії проживає значна кількість українських біженців, які перебувають у країні вже понад рік і звернулися по допомогу на оренду житла після продовження їхньої первинної посвідки на проживання.

За словами посадовиці, з 11 вересня компенсація за оренду може бути надана лише у тому випадку, якщо відповідна заява була подана біженцем протягом шести місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії.

Щоб подати клопотання про отримання компенсації, біженці мають отримати тимчасовий захист та зареєструвати своє місце проживання у місцевому самоврядуванні.