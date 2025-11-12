Керівника волинського кар’єру звинуватили у привласненні піску на майже 6 млн грн

Начальника кар'єру та п'ятеро спільників підозрюють у привласненні понад 60 000 тонн піску

Фото: Волинська обласна прокуратура

Волинська обласна прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт щодо шістьох членів організованої групи, яких підозрюють у розкраданні майна Укрзалізниці. Начальник Радошинського піщаного кар'єру та його спільники підозрюються у привласненні понад 60 000 тонн піску вартістю більш як 5 мільйонів гривень. Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.

Слідчі органи вважають, що начальник кар'єру, належного АТ "Укрзалізниця", розташованого в Ковельському районі Волинської області, організував схему продажу піщаної суміші.

Продукцію реалізовували за готівкові кошти за заниженими цінами, водночас жодна з таких операцій не відображалася в бухгалтерському обліку підприємства.

До цієї діяльності, за версією слідства, керівник залучив кількох підлеглих, зокрема свого заступника й бухгалтера.

Також перевіряються обставини можливого незаконного використання паливно-мастильних матеріалів шляхом завищення показників витрат спецтехніки, що, за оцінками слідчих, могло спричинити збитки Укрзалізниці на 770 000 гривень.

Загалом збитки державного підприємства від можливої діяльності організованої групи перевищили 5,7 мільйона гривень.

Обвинуваченим повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 28 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України (розтрата майна в особливо великих розмірах і службове підроблення, вчинене організованою групою осіб).

Крім того, організатору інкримінують порушення за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом).