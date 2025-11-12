Руководителя волынского карьера обвинили в присвоении песка почти на 6 млн грн

Начальника карьера и пятерых сообщников подозревают в хищении более 60 000 тонн песка

Фото: Волынская областная прокуратура

Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении шести членов организованной группы, подозреваемых в хищении имущества Укрзалізниці. Начальник Радошинского песчаного карьера и его сообщники подозреваются в присвоении более 60 000 тонн песка на сумму свыше 5 миллионов гривен. Об этом сообщила Волынская областная прокуратура.

Следственные органы считают, что начальник карьера, принадлежащего АО "Укрзалізниця", расположенного в Ковельском районе Волынской области, организовал схему продажи песчаной смеси.

Продукция реализовывалась за наличные деньги по заниженным ценам, при этом ни одна из таких операций не отражалась в бухгалтерском учете предприятия.

По версии следствия, руководитель привлек к этой деятельности нескольких подчиненных, в том числе своего заместителя и бухгалтера.

Также проверяются обстоятельства возможного незаконного использования горюче-смазочных материалов путем завышения показателей расхода спецтехники, что, по оценкам следователей, могло привести к ущербу Укрзалізниці в размере 770 000 гривен.

В общей сложности ущерб государственного предприятия от возможной деятельности организованной группы превысил 5,7 миллиона гривен.

Обвиняемым предъявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 5 статьи 191, частью 3 статьи 28 и частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества в особо крупных размерах и служебный подлог, совершенные организованной группой лиц).

Кроме того, организатору инкриминируется нарушение части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Украины (отмывание имущества, полученного преступным путем).