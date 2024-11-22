У Румунії власники кавʼярень судяться через оподаткування кави та чаю як солодких напоїв

Власники кавʼярень та ресторанів у Румунії оскаржують податок на каву та чай у суді

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У Румунії власники кав'ярень та ресторанів подають заяви у суд через оподаткування кави та чаю як солодких напоїв. Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

З початку 2024 року у Румунії діє підвищений податок на солодкі напої, що складає 19%. На думку власників кавʼярень, що працюють у країні, незрозуміло, чи розповсюджуються нові законодавчі зміни на каву та чай.

Влітку 2024 року податкова почала перевіряти, як кав’ярні та ресторани обліковують продукцію із вмістом цукру, та автоматично зараховували каву і чай до того, що мало оподатковуватися за ставкою 19%.

"Були певні винятки. Ми їх застосували, але пізніше зрозуміли, що це не працює, і нам повідомили, що ми повинні сплатити різницю ПДВ", – розповіла менеджерка кафе Oradea Лінда Серес.

Низка власників кавʼярень та ресторанів оскаржили рішення податкової у суді. В одному випадку вже виграли позов, але ще можна подати апеляцію.

"Це рішення є першою відправною точкою. Держава повинна платити штрафні санкції кожен день прострочення", – зазначив адвокат Богдан Блай.