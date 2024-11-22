В Румынии владельцы кофеен судятся из-за налогообложения кофе и чая как сладких напитков

Владельцы кофеен и ресторанов в Румынии оспаривают налог на кофе и чай в суде

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В Румынии владельцы кофеен и ресторанов подают заявления в суд из-за налогообложения кофе и чая как сладких напитков. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.

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С начала 2024 года в Румынии действует повышенный налог на сладкие напитки, который составляет 19%. По мнению владельцев кофеен, работающих в стране, непонятно, распространяются ли новые законодательные изменения на кофе и чай.

Летом 2024 года налоговая начала проверять, как кофейни и рестораны учитывают продукцию с содержанием сахара, и автоматически причисляли кофе и чай к тому, что должно было облагаться налогом по ставке 19%.

"Были определенные исключения. Мы их применили, но позже поняли, что это не работает, и нам сообщили, что мы должны оплатить разницу НДС", – рассказала менеджер кафе Oradea Линда Серес.

Ряд владельцев кафе и ресторанов обжаловали решение налоговой в суде. В одном случае уже выиграли иск, но можно подать апелляцию.

"Это решение является первой отправной точкой. Государство должно платить штрафные санкции каждый день просрочки", – отметил адвокат Богдан Блай.