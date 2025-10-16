В українських посольствах з'являться аграрні аташе

Фото: Мінекономіки

Україна працює над створенням посад аграрних аташе при дипломатичних і торговельних установах за кордоном. Це стало однією з ключових тем під час зустрічі керівництва відомства з делегацією Євросоюзу та представниками посольств країн ЄС, повідомляє Мінекономіки.

Заступники міністра економіки Тарас Висоцький та Денис Башлик обговорили з європейськими партнерами стратегічні напрями розвитку агросектору, серед яких особливу увагу приділили саме агродипломатії.

"У вересні ми успішно пройшли скринінг із Єврокомісією щодо гармонізації законодавства в агросекторі. Європейські партнери високо оцінили наш прогрес. Але євроінтеграція – це не лише тисячі нормативних актів, а насамперед нова культура якості та безпечності агропродукції. Це основа європейського майбутнього України", – зазначив Висоцький.

Крім агродипломатії, учасники зустрічі обговорили результати переговорного процесу з ЄС та подальшу гармонізацію українського законодавства. Окремо відзначили ухвалення Верховною Радою закону про Виплатну агенцію.

"Запуск Виплатної агенції – це конкретний приклад впровадження європейських практик. Ми системно будуємо сучасну модель аграрної політики – від гармонізації законодавства до реальної підтримки виробників. Це командна робота всього Мінекономіки, спрямована на зміцнення українського агросектору", – наголосив Башлик.