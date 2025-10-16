В украинских посольствах появятся аграрные атташе

Фото: Минэкономики

Украина работает над созданием должностей аграрных атташе при дипломатических и торговых представительствах за рубежом. Это стало одной из ключевых тем на встрече руководства ведомства с делегацией Евросоюза и представителями посольств стран ЕС, сообщает Минэкономики.

Заместители министра экономики Тарас Высоцкий и Денис Башлык обсудили со своими европейскими партнерами стратегические направления развития агросектора, уделяя особое внимание именно агродипломатии.

"В сентябре мы успешно прошли скрининг с Европейской комиссией по гармонизации законодательства в агросекторе. Европейские партнеры высоко оценили наш прогресс. Но евроинтеграция – это не только тысячи нормативных актов, а прежде всего новая культура качества и безопасности агропродукции. Это основа европейского будущего Украины", – отметил Высоцкий.

Помимо агродипломатии, участники встречи обсудили результаты переговоров с ЕС и дальнейшую гармонизацию украинского законодательства. Отдельно отметили принятие Верховной Радой закона о Платежном агентстве.

"Запуск Платежного агентства – это конкретный пример внедрения европейских практик. Мы системно строим современную модель аграрной политики – от гармонизации законодательства до реальной поддержки производителей. Это командная работа всего Минэкономики, направленная на укрепление украинского агросектора", – подчеркнул Башлык.