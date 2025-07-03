ВООЗ закликає підвищити податки на тютюн, алкоголь і солодкі напої на 50% до 2035 року

ВООЗ запускає ініціативу для підвищення податків на тютюн, алкоголь і солодкі напої та порятунку мільйонів життів

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про старт масштабної ініціативи "3 by 35", яка закликає країни підвищити реальні ціни на тютюн, алкоголь та солодкі напої щонайменше на 50% до 2035 року через введення спеціальних податків на здоров’я. Мета – знизити рівень хронічних неінфекційних захворювань та залучити критично важливі кошти для фінансування охорони здоров’я та соціального розвитку.

ВООЗ наголошує, що споживання цих продуктів є ключовим фактором епідемії неінфекційних захворювань, серед яких серцево-судинні хвороби, рак та діабет. Ці хвороби забирають понад 75% усіх смертей у світі. Згідно з останнім звітом одноразове підвищення цін на 50% може врятувати близько 50 мільйонів життів протягом наступних 50 років.

"Податки на здоров’я – один з найефективніших інструментів, – зазначив доктор Джеремі Фаррар, заступник генерального директора ВООЗ з питань охорони здоров’я та профілактики захворювань. – Вони не лише зменшують споживання шкідливих продуктів, а й створюють надходження, які уряди можуть інвестувати у медицину, освіту та соціальний захист. Настав час діяти".

Ініціатива має амбітну, але реальну мету – залучити $1 трильйон протягом найближчих 10 років. За останнє десятиліття близько 140 країн вже підвищили податки на тютюн, збільшивши реальні ціни в середньому більш ніж на 50%, що доводить можливість масштабних змін.

Колумбія та Південна Африка, які ввели такі податки, зафіксували зниження споживання і зростання надходжень до бюджету. Однак багато держав продовжують надавати податкові пільги тютюновій та іншим шкідливим індустріям, а довгострокові інвестиційні угоди можуть обмежувати підвищення податків.

ВООЗ закликає уряди переглянути такі виключення, підтримати ефективний контроль над тютюном і захистити громадське здоров’я.