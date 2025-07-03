ВОЗ призывает увеличить налоги на табак, алкоголь и сладкие напитки на 50% к 2035 году

ВОЗ запускает инициативу по повышению налогов на табак, алкоголь и сладкие напитки для спасения миллионов жизней

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о запуске масштабной инициативы "3 by 35", которая призывает страны повысить реальные цены на табак, алкоголь и сладкие напитки как минимум на 50% к 2035 году за счет введения специальных налогов на здоровье. Цель – снизить уровень хронических неинфекционных заболеваний и привлечь критически важные средства для финансирования здравоохранения и социального развития.

ВОЗ подчеркивает, что потребление этих продуктов является ключевым фактором эпидемии неинфекционных заболеваний, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет. Эти болезни уносят более 75% всех смертей в мире. Согласно последнему отчету одноразовое повышение цен на 50% может спасти около 50 миллионов жизней в течение следующих 50 лет.

"Налоги на здоровье – один из самых эффективных инструментов, – отметил доктор Джереми Фаррар, заместитель генерального директора ВОЗ по вопросам здравоохранения и профилактики заболеваний. – Они не только сокращают потребление вредных продуктов, но и создают доходы, которые правительства могут инвестировать в здравоохранение, образование и социальную защиту. Пришло время действовать".

Инициатива ставит перед собой амбициозную, но достижимую цель – привлечь $1 в течение следующих 10 лет. За последнее десятилетие около 140 стран уже повысили налоги на табак, увеличив реальные цены в среднем более чем на 50%, что доказывает возможность масштабных изменений.

В таких странах, как Колумбия и Южная Африка, введшие подобные налоги, наблюдалось снижение потребления и увеличение поступлений в бюджет. Однако многие страны продолжают предоставлять налоговые льготы табачной и другим вредным отраслям, а долгосрочные инвестиционные соглашения могут ограничивать повышение налогов.

ВОЗ призывает правительства пересмотреть такие исключения, поддержать эффективный контроль над табаком и защитить здоровье населения.