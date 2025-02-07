Банківські вклади українців зросли на 157 млрд грн у 2024 році
Обсяг депозитів фізичних осіб, включно з ФОП, в українських банках у 2024 році досяг 1,39 трильйона гривень. Майже дві третини грошей зберігаються у національній валюті, водночас понад 70% усіх вкладів розміщені на рахунках до запитання, повідомив у п'ятницю Фонд гарантування вкладів.
Загальний приріст вкладів громадян становив 157,4 млрд грн, з яких 110,6 млрд грн – реальне зростання, що не враховує переоцінку гривневого еквівалента валютних вкладів.
Структура вкладів:
у національній валюті – 899,5 млрд грн (+103,1 млрд за рік);
в іноземній валюті – 492,7 млрд грн (+54,3 млрд за рік).
Найбільша частка вкладників (57,90%) мають вклади в розмірі від 10 до 200 000 грн, ще у 40,26% вкладників на рахунку менше ніж 10 грн. При цьому найбільша сума коштів (48,95%) зосереджена у вкладах понад 600 000 грн.
|Розмір вкладу, грн
|Вкладники, %
|Сума вкладів, %
|до 10
|40,26
|0,00
|від 10 до 200 000
|57,90
|29,28
|від 200 000 до 400 000
|0,95
|13,19
|від 400 000 до 600 000
|0,36
|8,58
|понад 600 000
|0,53
|48,95
|Всього
|100,00
|100,00
- На час воєнного стану діє 100% гарантія вкладів. Після завершення воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування становитиме 600 000 грн.