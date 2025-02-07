Банківські вклади українців зросли на 157 млрд грн у 2024 році

Фото: LIGA.net

Обсяг депозитів фізичних осіб, включно з ФОП, в українських банках у 2024 році досяг 1,39 трильйона гривень. Майже дві третини грошей зберігаються у національній валюті, водночас понад 70% усіх вкладів розміщені на рахунках до запитання, повідомив у п'ятницю Фонд гарантування вкладів.

Загальний приріст вкладів громадян становив 157,4 млрд грн, з яких 110,6 млрд грн – реальне зростання, що не враховує переоцінку гривневого еквівалента валютних вкладів.

Джерело: ФГВФО

Структура вкладів:

у національній валюті – 899,5 млрд грн (+103,1 млрд за рік);

в іноземній валюті – 492,7 млрд грн (+54,3 млрд за рік).

Джерело: ФГВФО

Найбільша частка вкладників (57,90%) мають вклади в розмірі від 10 до 200 000 грн, ще у 40,26% вкладників на рахунку менше ніж 10 грн. При цьому найбільша сума коштів (48,95%) зосереджена у вкладах понад 600 000 грн.

Розмір вкладу, грн Вкладники, % Сума вкладів, % до 10 40,26 0,00 від 10 до 200 000 57,90 29,28 від 200 000 до 400 000 0,95 13,19 від 400 000 до 600 000 0,36 8,58 понад 600 000 0,53 48,95 Всього 100,00 100,00