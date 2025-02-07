Банківські вклади українців зросли на 157 млрд грн у 2024 році
Фото: LIGA.net

Обсяг депозитів фізичних осіб, включно з ФОП, в українських банках у 2024 році досяг 1,39 трильйона гривень. Майже дві третини грошей зберігаються у національній валюті, водночас понад 70% усіх вкладів розміщені на рахунках до запитання, повідомив у п'ятницю Фонд гарантування вкладів.

Загальний приріст вкладів громадян становив 157,4 млрд грн, з яких 110,6 млрд грн – реальне зростання, що не враховує переоцінку гривневого еквівалента валютних вкладів.

Банківські вклади українців зросли на 157 млрд грн у 2024 році
Джерело: ФГВФО

Структура вкладів:

у національній валюті – 899,5 млрд грн (+103,1 млрд за рік);
в іноземній валюті – 492,7 млрд грн (+54,3 млрд за рік).

Банківські вклади українців зросли на 157 млрд грн у 2024 році
Джерело: ФГВФО

Найбільша частка вкладників (57,90%) мають вклади в розмірі від 10 до 200 000 грн, ще у 40,26% вкладників на рахунку менше ніж 10 грн. При цьому найбільша сума коштів (48,95%) зосереджена у вкладах понад 600 000 грн.

Розмір вкладу, грнВкладники, %Сума вкладів, %
до 1040,260,00
від 10 до 200 00057,9029,28
від 200 000 до 400 0000,9513,19
від 400 000 до 600 0000,368,58
понад 600 0000,5348,95
Всього100,00100,00
  • На час воєнного стану діє 100% гарантія вкладів. Після завершення воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування становитиме 600 000 грн.
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