Банковские вклады украинцев выросли на 157 млрд грн в 2024 году
Фото: LIGA.net

Объем депозитов физических лиц, в том числе ФОП, в украинских банках в 2024 году достиг 1,39 триллиона гривень. Около двух третей денег хранятся в национальной валюте, при этом более 70% всех вкладов размещены на счетах до востребования, сообщил в пятницу Фонд гарантирования вкладов.

Общий прирост вкладов граждан составил 157,4 млрд грн, из которых 110,6 млрд грн – реальный рост, не учитывающий переоценку гривневого эквивалента валютных вкладов.

Банковские вклады украинцев выросли на 157 млрд грн в 2024 году
Источник: ФГВФЛ

Структура вкладов:

в национальной валюте – 899,5 млрд грн (+103,1 млрд за год);
в иностранной валюте – 492,7 млрд грн (+54,3 млрд в год).

Банковские вклады украинцев выросли на 157 млрд грн в 2024 году
Источник: ФГВФЛ

Самая большая доля вкладчиков (57,90%) имеет вклады в размере от 10 до 200 000 грн, еще у 40,26% вкладчиков на счете меньше 10 грн. При этом самая большая сумма средств (48,95%) сосредоточена во вкладах более 600 000 грн.

Размер вклада, грнВкладчики, %Сумма вкладов, %
до 1040,260,00
от 10 до 200 00057,9029,28
от 200 000 до 400 0000,9513,19
от 400 000 до 600 0000,368,58
свыше 600 0000,5348,95
Всего100,00100,00
  • На момент военного положения действует 100% гарантия вкладов. После завершения военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения составит 600 000 грн.
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