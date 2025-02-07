Банковские вклады украинцев выросли на 157 млрд грн в 2024 году

Фото: LIGA.net

Объем депозитов физических лиц, в том числе ФОП, в украинских банках в 2024 году достиг 1,39 триллиона гривень. Около двух третей денег хранятся в национальной валюте, при этом более 70% всех вкладов размещены на счетах до востребования, сообщил в пятницу Фонд гарантирования вкладов.

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Общий прирост вкладов граждан составил 157,4 млрд грн, из которых 110,6 млрд грн – реальный рост, не учитывающий переоценку гривневого эквивалента валютных вкладов.

Источник: ФГВФЛ

Структура вкладов:

в национальной валюте – 899,5 млрд грн (+103,1 млрд за год);

в иностранной валюте – 492,7 млрд грн (+54,3 млрд в год).

Источник: ФГВФЛ

Самая большая доля вкладчиков (57,90%) имеет вклады в размере от 10 до 200 000 грн, еще у 40,26% вкладчиков на счете меньше 10 грн. При этом самая большая сумма средств (48,95%) сосредоточена во вкладах более 600 000 грн.

Размер вклада, грн Вкладчики, % Сумма вкладов, % до 10 40,26 0,00 от 10 до 200 000 57,90 29,28 от 200 000 до 400 000 0,95 13,19 от 400 000 до 600 000 0,36 8,58 свыше 600 000 0,53 48,95 Всего 100,00 100,00