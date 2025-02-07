Банковские вклады украинцев выросли на 157 млрд грн в 2024 году
Объем депозитов физических лиц, в том числе ФОП, в украинских банках в 2024 году достиг 1,39 триллиона гривень. Около двух третей денег хранятся в национальной валюте, при этом более 70% всех вкладов размещены на счетах до востребования, сообщил в пятницу Фонд гарантирования вкладов.
Общий прирост вкладов граждан составил 157,4 млрд грн, из которых 110,6 млрд грн – реальный рост, не учитывающий переоценку гривневого эквивалента валютных вкладов.
Структура вкладов:
в национальной валюте – 899,5 млрд грн (+103,1 млрд за год);
в иностранной валюте – 492,7 млрд грн (+54,3 млрд в год).
Самая большая доля вкладчиков (57,90%) имеет вклады в размере от 10 до 200 000 грн, еще у 40,26% вкладчиков на счете меньше 10 грн. При этом самая большая сумма средств (48,95%) сосредоточена во вкладах более 600 000 грн.
|Размер вклада, грн
|Вкладчики, %
|Сумма вкладов, %
|до 10
|40,26
|0,00
|от 10 до 200 000
|57,90
|29,28
|от 200 000 до 400 000
|0,95
|13,19
|от 400 000 до 600 000
|0,36
|8,58
|свыше 600 000
|0,53
|48,95
|Всего
|100,00
|100,00
- На момент военного положения действует 100% гарантия вкладов. После завершения военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения составит 600 000 грн.