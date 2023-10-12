Київ. Ощадбанк продає скандальну землю на Лівобережній, у міськраді просять зупинитися

Ощадбанк виставив на продаж 6 га землі на лівому березі Києва – між вулицею Микільсько-Слобідською і Броварським проспектом поруч з патріаршим собором УГКЦ. Стартова ціна трьох ділянок становить 450 млн грн, повідомило Міністерство юстиції.

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Цільове призначення землі, що розташована у межах прибережної захисної смуги Дніпра й оточує собор з трьох сторін, – будівництво та обслуговування будівель громадської забудови.

Мешканці району багато років борються за збереження вільного доступу до берега Дніпра у цьому місці, тоді як забудовник хоче звести тут висотки. У 2016 році ділянки перейшли у власність банку.

До повномасштабного вторгнення Київська міська рада планувала викупити ділянки для створення парку, але цього так і не зробили, а через воєнний стан влада Києва не зможе взяти участі в аукціоні, повідомив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Він розповів, що депутати планують звернутися до уряду, Мінфіну та державного банку з вимогою не продавати землю.

"Територія між вул. Микільсько-Слобідська та просп. Броварським належить до пам’ятки ландшафту та історії місцевого значення "Історичний ландшафт Київських гір та долини річки Дніпро". Продаж цих земельних ділянок на аукціоні робить неможливим створення парку Микільська Слобідка", – йдеться в коментарі Бондаренка.

У зверненні також порушуватиметься питання території стадіону "Арсенал" на вулиці Грушевського, 36. Земельна ділянка під стадіоном перебуває у власності іншого державного банку – Укргазбанку.

"Територія на вул. М. Грушевського, 36, пролягає в межах Центрального історичного ареалу міста Києва. Продаж вказаної земельної ділянки без жодних обмежень нівелює наміри територіальної громади міста Києва щодо облаштування парку з об’єктами спортивної інфраструктури. Це матиме значні негативні наслідки та вже зумовило суспільний резонанс, зокрема електронну петицію із вимогою зберегти територію стадіону "Арсенал" та несхвальні публікації у ЗМІ", – сказав Бондаренко.

За його словами, максимум, який може дозволити громада Києва, – це використання вказаних земельних ділянок як зелених зон.

"Навіть якщо вказані землі будуть продані, Київрада та її виконавчий орган не погодять на них жодних будівельних робіт", – попередив він.

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