UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киев. Ощадбанк продает скандальную землю на Левобережной, в горсовете просят остановиться

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 13:59
Киев. Ощадбанк продает скандальную землю на Левобережной, в горсовете просят остановиться - Фото
Фото: Ощадбанк

Ощадбанк выставил на продажу 6 га земли на левом берегу Киева – между улицей Никольско-Слободской и Броварским проспектом рядом с патриаршим собором УГКЦ. Стартовая цена трех участков составляет 450 млн грн, сообщило Министерство юстиции.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Целевое назначение земли, которая находится в пределах прибрежной защитной полосы Днепра и окружает собор с трех сторон – строительство и обслуживание зданий общественной застройки.

Жители района многие годы борются за сохранение свободного доступа к берегу Днепра в этом месте, в то время как застройщик хочет построить здесь высотки. В 2016 году участки перешли в собственность банка.

До полномасштабного вторжения Киевский городской совет планировал выкупить участки для создания парка, но этого так и не сделали, а из-за военного положения власти Киева не смогут принять участие в аукционе, сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Он рассказал, что депутаты планируют обратиться к правительству, Минфину и государственному банку с требованием не продавать землю.

"Территория между ул. Никольско-Слободская и просп. Броварским относится к памятнику ландшафта и истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр". Продажа этих земельных участков на аукционе делает невозможным создание парка Никольская Слободка", — говорится в комментарии Бондаренко.

В обращении также будет подниматься вопрос территории стадиона "Арсенал" на улице Грушевского, 36. Земельный участок под стадионом находится в собственности другого государственного банка – Укргазбанка.

"Территория на ул. М. Грушевского, 36, проходит в пределах Центрального исторического ареала города Киева. Продажа указанного земельного участка без всяких ограничений нивелирует намерения территориальной громады города Киева об обустройстве парка с объектами спортивной инфраструктуры. Это будет иметь значительные негативные последствия и уже обусловило общественный резонанс, в частности, электронную петицию с требованием сохранить территорию стадиона "Арсенал" и неодобрительные публикации в СМИ", — сказал Бондаренко.

По его словам, максимум, который может разрешить громада Киева, – это использование указанных земельных участков в качестве зеленых зон.

"Даже если указанные земли будут проданы, Киевсовет и его исполнительный орган не разрешат на них никаких строительных работ", – предупредил он.

Читайте также: В Киеве хотят построить парк "Дикий Левый": как он будет выглядеть

Андрей Водяный
киевОщадбанкстроительствоземлявладимир бондаренкозастройкалевобережная
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 