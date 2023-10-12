Киев. Ощадбанк продает скандальную землю на Левобережной, в горсовете просят остановиться

Ощадбанк выставил на продажу 6 га земли на левом берегу Киева – между улицей Никольско-Слободской и Броварским проспектом рядом с патриаршим собором УГКЦ. Стартовая цена трех участков составляет 450 млн грн, сообщило Министерство юстиции.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Целевое назначение земли, которая находится в пределах прибрежной защитной полосы Днепра и окружает собор с трех сторон – строительство и обслуживание зданий общественной застройки.

Жители района многие годы борются за сохранение свободного доступа к берегу Днепра в этом месте, в то время как застройщик хочет построить здесь высотки. В 2016 году участки перешли в собственность банка.

До полномасштабного вторжения Киевский городской совет планировал выкупить участки для создания парка, но этого так и не сделали, а из-за военного положения власти Киева не смогут принять участие в аукционе, сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

Он рассказал, что депутаты планируют обратиться к правительству, Минфину и государственному банку с требованием не продавать землю.

"Территория между ул. Никольско-Слободская и просп. Броварским относится к памятнику ландшафта и истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр". Продажа этих земельных участков на аукционе делает невозможным создание парка Никольская Слободка", — говорится в комментарии Бондаренко.

В обращении также будет подниматься вопрос территории стадиона "Арсенал" на улице Грушевского, 36. Земельный участок под стадионом находится в собственности другого государственного банка – Укргазбанка.

"Территория на ул. М. Грушевского, 36, проходит в пределах Центрального исторического ареала города Киева. Продажа указанного земельного участка без всяких ограничений нивелирует намерения территориальной громады города Киева об обустройстве парка с объектами спортивной инфраструктуры. Это будет иметь значительные негативные последствия и уже обусловило общественный резонанс, в частности, электронную петицию с требованием сохранить территорию стадиона "Арсенал" и неодобрительные публикации в СМИ", — сказал Бондаренко.

По его словам, максимум, который может разрешить громада Киева, – это использование указанных земельных участков в качестве зеленых зон.

"Даже если указанные земли будут проданы, Киевсовет и его исполнительный орган не разрешат на них никаких строительных работ", – предупредил он.

Читайте также: В Киеве хотят построить парк "Дикий Левый": как он будет выглядеть