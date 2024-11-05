Шмигаль анонсував пільгові кредити для ОПК на суму до 500 млн грн
Кабінет міністрів розробив програму пільгового кредитування для підприємств оборонно-промислового комплексу України. Про це під час виступу на засіданні уряду розказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Понад 500 оборонних підприємств працюють та виробляють різноманітну зброю: боєприпаси, дрони, гармати, бронемашини. Ми зацікавлені в тому, щоб таких виробників ставало все більше і більше. Тому сьогодні схвалюємо нову програму пільгового кредитування ОПК. Підприємства, які Мінстратегпром визнає критично важливими, зможуть отримати кредит до 500 млн грн, до п'яти років, під 5% річних. Кошти можна буде витратити або на поповнення оборотного капіталу, або на реалізацію інвестиційних проєктів", – сказав він.
Прем'єр очікує, що 2025 року обсяги виробництва зброї суттєво перевищать цьогорічні показники.
Представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів затвердив два документи: порядок надання фінансової державної підтримки критично важливим підприємствам і порядок використання коштів державного бюджету для цієї підтримки.
Механізм підтримки здійснюватиметься через Фонд розвитку підприємництва і передбачатиме здешевлення кредитів через відшкодування державою відсотків за ними.
Підтримка поширюється і на підприємства з іноземними інвестиціями.
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