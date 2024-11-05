Шмыгаль анонсировал льготные кредиты для ОПК на сумму до 500 млн грн

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров разработал программу льготного кредитования для предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом во время выступления на заседании правительства рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Более 500 оборонных предприятий работают и производят разнообразное оружие: боеприпасы, дроны, пушки, бронемашины. Мы заинтересованы в том, чтобы таких производителей становилось все больше и больше. Поэтому сегодня одобряем новую программу льготного кредитования ОПК. Предприятия, которые Минстратегпром признает критически важными, смогут получить кредит до 500 млн грн, до пяти лет, под 5% годовых. Средства можно потратить либо на пополнение оборотного капитала, либо на реализацию инвестиционных проектов", — сказал он.

Премьер ожидает, что в 2025 году объемы производства оружия существенно превысят показатели этого года.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что на сегодняшнем заседании Кабинет министров утвердил два документа: порядок предоставления финансовой государственной поддержки критически важным предприятиям и порядок использования средств государственного бюджета для этой поддержки.

Механизм поддержки будет осуществляться через Фонд развития предпринимательства и будет предусматривать удешевление кредитов из-за возмещения государством процентов по ним.

Поддержка распространяется и на компании с иностранными инвестициями.