Вкладники збанкрутілих банків зможуть отримати компенсацію через Дію

Міністерство цифрової трансформації і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб анонсували нову послугу в Дії – отримання компенсації для вкладників збанкрутілих банків. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

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"Незабаром владники збанкрутілих банків зможуть за кілька кліків у застосунку подати заяву та отримати відшкодування від Фонду", – йдеться у повідомленні.

Деталі про нову послугу обіцяють розкрити 16 червня, коли Мінцифри і Фонд гарантування підпишуть меморандум.