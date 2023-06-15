Вкладники збанкрутілих банків зможуть отримати компенсацію через Дію
15.06.2023, 11:58
Фото: depositphotos.com
Міністерство цифрової трансформації і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб анонсували нову послугу в Дії – отримання компенсації для вкладників збанкрутілих банків. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
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"Незабаром владники збанкрутілих банків зможуть за кілька кліків у застосунку подати заяву та отримати відшкодування від Фонду", – йдеться у повідомленні.
Деталі про нову послугу обіцяють розкрити 16 червня, коли Мінцифри і Фонд гарантування підпишуть меморандум.
- Протягом першого кварталу 2023 року сума виплат гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управління Фонду гарантування вкладів, перевищила 1,5 млрд грн.
- На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено 100% гарантії за банківськими вкладами. Це означає, що вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними на час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їх вкладів.
- На початок другого кварталу 2023 року Фонд здійснював ліквідаційну процедуру 53 банків і завершив ліквідацію 51 банку.
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