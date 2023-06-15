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Вкладчики обанкротившихся банков смогут получить компенсацию через Дию

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 11:58
Вкладчики обанкротившихся банков смогут получить компенсацию через Дию - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство цифровой трансформации и Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсировали новую услугу в Дии – получение компенсации для вкладчиков обанкротившихся банков. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

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"Вскоре владельцы обанкротившихся банков смогут за несколько кликов в приложении подать заявление и получить возмещение от Фонда", – говорится в сообщении.

Детали о новой услуге обещают раскрыть 16 июня, когда Минцифры и Фонд гарантирования подпишут меморандум.

  • В течение первого квартала 2023 года сумма выплат гарантированного возмещения вкладчикам, находящаяся в управление Фонда гарантирования вкладов банков, превысила 1,5 млрд грн.
  • На время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения введено 100% гарантии по банковским вкладам. Это означает, что вкладчикам банков, признанных неплатежеспособными на момент действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов.
  • К началу второго квартала 2023 года Фонд осуществлял ликвидационную процедуру 53 банков и завершил ликвидацию 51 банка.
Андрей Водяный
банкидепозитыфонд гарантирования вкладовМинцифраДия
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