Вкладчики обанкротившихся банков смогут получить компенсацию через Дию

Министерство цифровой трансформации и Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсировали новую услугу в Дии – получение компенсации для вкладчиков обанкротившихся банков. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

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"Вскоре владельцы обанкротившихся банков смогут за несколько кликов в приложении подать заявление и получить возмещение от Фонда", – говорится в сообщении.

Детали о новой услуге обещают раскрыть 16 июня, когда Минцифры и Фонд гарантирования подпишут меморандум.