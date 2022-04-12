UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский подписал закон о гарантиях по депозитам: 100% сегодня, 600 000 грн после войны

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 17:12
Зеленский подписал закон о гарантиях по депозитам: 100% сегодня, 600 000 грн после войны - Фото
Фото: depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 2180-IX об обеспечении стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Закон предусматривает решение проблемы реструктуризации долговых обязательств Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) перед Министерством финансов, а также повышение гарантированной государством суммы средств по вкладам до 600 000 грн. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

До принятия закона гарантия по вкладам составляла 200 000 грн. 

Положение закона о сумме возмещения средств по вкладам в размере не менее 600 000 грн вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения в Украине. 

Документ вводит 100% гарантию возврата вкладов в случае принятия решения о выводе банка из рынка в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения. 

Также закон предусматривает, что Ощадбанк становится участником системы гарантирования вкладов физлиц со дня вступления в силу.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
фгвфл Минфин депозиты военное положение в украине гарантии по вкладам банковские вклады
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 