Зеленский подписал закон о гарантиях по депозитам: 100% сегодня, 600 000 грн после войны

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 2180-IX об обеспечении стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Закон предусматривает решение проблемы реструктуризации долговых обязательств Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) перед Министерством финансов, а также повышение гарантированной государством суммы средств по вкладам до 600 000 грн.

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До принятия закона гарантия по вкладам составляла 200 000 грн.

Положение закона о сумме возмещения средств по вкладам в размере не менее 600 000 грн вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения в Украине.

Документ вводит 100% гарантию возврата вкладов в случае принятия решения о выводе банка из рынка в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Также закон предусматривает, что Ощадбанк становится участником системы гарантирования вкладов физлиц со дня вступления в силу.

1 апреля Верховная Рада утвердила законопроект о повышении суммы гарантий по банковским вкладам.

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Роман Брыль

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