COMINBANK посів 7 місце серед ТОП-19 банків з найнадійнішими депозитами

COMINBANK посів 7 місце серед ТОП-19 банків України з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 1-го півріччя 2024 року від Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг". Також в рамках вже 45-го рейтингу надійності банківських депозитів Агентство склало рейтинг банківських продуктів для розміщення (залучення) коштів населення. Експерти проаналізували депозитні, карткові та ощадні програми для населення 56 банків та визначили лідерів рейтингу за трьома категоріями. Серед банків з іноземним капіталом кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма "Дохідна картка" від АТ "КОМІНБАНК". Програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку і поєднує в собі переваги депозиту і банківської картки.

Борис Рафалович, заступник Голови Правління АТ "КОМІНБАНК":

"Ми будуємо довгострокові відносини з нашими клієнтами. Найвищі відсоткові ставки пропонуємо тим, хто розміщує депозити на строк від 6 до 18 місяців. Така стратегія дозволяє нам забезпечити клієнтам максимальний дохід. Ми також прагнемо, щоб клієнти, які працюють з банком від 6 до 12 місяців, продовжували співпрацю, перерозміщуючи свої вклади на нові терміни. Важливим показником є те, що 3 з 4-х клієнтів залишаються з Комінбанком на наступний період".

Аналітики агентства зазначили, що 2023 рік COMINBANK завершив з прибутком після оподаткування в сумі 96,936 млн грн. За перше півріччя 2024 року прибуток банку після оподаткування склав 162,166 млн грн. Станом на початок третього кварталу 2024 року АТ "КОМІНБАНК" мав високий регулятивний капітал (Н1) на рівні 748,901 млн грн (при нормативі не менше 200 млн грн) та із запасом дотримувався нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) на рівні 12,87% (при нормативному значенні не менше 10%). Також банк був добре забезпечений ліквідністю: коефіцієнт покриття ліквідністю у всіх валютах (LCRвв) станом на 01.07.2024 року складав 227,128%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) — 170,351%.

Загальні підсумки першого півріччя 2024 року від Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" свідчать про те, що банківська система України поступово почала згортати ліквідність на фоні зростання обсягу депозитів, при цьому зберігся тренд до збільшення прибутковості.

Повна версія звіту — на сайті агенства:

Банківська система України зберігає тренд до збільшення прибутковості | (standard-rating.biz)