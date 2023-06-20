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Історія успіху біткоїна на прикладі зміни курсу криптовалюти p

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 08:30
Історія успіху біткоїна на прикладі зміни курсу криптовалюти - Фото

На правах реклами

З кожним роком зростає кількість інвесторів у криптовалюту. Це стосується не лише громадян США, Канади та європейських держав, а й українців. Під час економічної нестабільності саме курс біткоїна, а також принцип роботи децентралізованої системи дають змогу почуватися незалежним від банківської системи. Варто зазначити, що так було далеко не завжди, адже біткоїн з'явився не вчора і навіть не позавчора. Шлях першої криптовалюти почався у 2008 році, і спочатку токенам BTC довелося доводити свою спроможність і перспективність.

Згодом біткоїн став на рівних конкурувати з фіатними валютами. І навіть поява великої кількості цифрових конкурентів не послабила його позиції на ринку. Давайте поговоримо про найбільш популярну криптовалюту в розрізі коливання її вартості.

Ціна BTC на початковому етапі існування

Засновником біткоїна є Сатоші Накамото. Шукати його фото та біографію в мережі немає сенсу, оскільки це псевдонім, під яким може приховуватися як одна людина, так і ціла група розробників. Спочатку становлення біткоїна його вартість коливалася у таких межах:

  • у 2008 році BTC було дуже легко намайнити, тому токени ніхто не купував, а добував за допомогою звичайних процесорів;

  • першу операцію з обміну біткоїна на фіатні гроші було здійснено у 2009 році, що зафіксувало вартість криптовалюти на рівні $5 за токен;

  • у 2010 році був куплений перший фізичний товар за цифрові гроші, а саме 2 піци за 10 000 BTC, що тоді дорівнювало $45.

Неважко підрахувати, що у 2010 році за один біткоїн давали близько $20-23. Цікаво, що сьогодні сума токенів, яку було сплачено за дві піци, у перерахунку на долари становила б 500 млн.

Подальший розвиток першої криптовалюти

Перша реальна покупка за віртуальні гроші не надто змінила ситуацію з попитом на біткоїн, адже більшість інвесторів все ще скептично ставилася до блокчейн-технології. Курс BTC постійно коливався, а система кілька разів зламувалась, що говорило про її незахищеність.

З початку 2011 року до 2015 року близько 8 млн вкладників стали жертвами хакерів, які вкрали їх цифрові активи. На додачу до хакерських атак почастішали порівняння криптовалютного ринку з фінансовою пірамідою, що не додавало популярності крипті. На щастя, розробникам вдалося довести безпеку системи практично до досконалості, тому сьогодні ні в кого немає сумнівів, що транзакції криптовалют більш захищені та незалежні, ніж операції з фіатними засобами.

Сьогодні інвестори можуть тримати активи як на цифрових гаманцях, так і на офлайн-валетах, які є подобою флешки. Захищеність, швидкість переводів та децентралізація криптовалюти вплинули на попит та вартість біткоїна. У 2017 році за один токен давали $17 000, а до 2021 його ціна зросла майже до $60 000.

Так, сьогодні курс BTC трохи просів, але це лише труднощі зростання. Вже наступного року він обіцяє піднятися в ціні. Про перспективність вкладень у цифрові гроші говорить і той факт, що все більше онлайн та офлайн-магазинів продають товари та послуги за криптовалюту. Біткоїнами можна сплатити:

  • одяг;

  • продукти;

  • паливо;

  • книги;

  • квитки;

  • нерухомість.

Інтеграція BTC у реальний світ говорить про хороші перспективи як для біткоїна зокрема, так і криптовалюти загалом.

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