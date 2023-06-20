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С каждым годом растет количество инвесторов в криптовалюту. Это касается не только граждан США, Канады и европейских государств, но и украинцев. Во время экономической нестабильности именно курс биткоина, а также принцип работы децентрализованной системы позволяют чувствовать себя независимым от банковской системы. Стоит отметить, что так было далеко не всегда, ведь биткоин появился не вчера и даже не позавчера. Путь первой криптовалюты начался в 2008 году, и сначала токенам BTC пришлось доказывать свою состоятельность и перспективность.

Со временем биткоин стал на равных конкурировать с фиатными валютами. И даже появление большого количества цифровых конкурентов не ослабило его позиции на рынке. Давайте поговорим о наиболее популярной криптовалюте в разрезе колебания ее стоимости.

Цена BTC на начальном этапе существования

Основателем биткоина является Сатоши Накамото. Искать его фото и биографию в сети нет смысла, поскольку это псевдоним, под которым может скрываться как один человек, так и целая группа разработчиков. Сначала становления биткоина его стоимость колебалась в таких пределах:

в 2008 году BTC было очень легко намайнить, поэтому токены никто не покупал, а добывал с помощью обычных процессоров;

первая операция по обмену биткоина на фиатные деньги была осуществлена в 2009 году, что зафиксировало стоимость криптовалюты на уровне $5 за токен;

в 2010 году был куплен первый физический товар за цифровые деньги, а именно 2 пиццы за 10 000 BTC, что тогда равнялось $45.

Нетрудно подсчитать, что в 2010 году за один биткоин давали около $20-23. Интересно, что сегодня сумма токенов, которая была уплачена за две пиццы, в пересчете на доллары составила бы 500 млн.

Дальнейшее развитие первой криптовалюты

Первая реальная покупка за виртуальные деньги не слишком изменила ситуацию со спросом на биткоин, ведь большинство инвесторов все еще скептически относилась к блокчейн-технологии. Курс BTC постоянно колебался, а система несколько раз взламывалась, что говорило о ее незащищенности.

С начала 2011 года до 2015 года около 8 млн вкладчиков стали жертвами хакеров, которые украли их цифровые активы. В дополнение к хакерским атакам участились сравнения криптовалютного рынка с финансовой пирамидой, что не добавляло популярности крипте. К счастью, разработчикам удалось довести безопасность системы практически до совершенства, поэтому сегодня ни у кого нет сомнений, что транзакции криптовалют более защищены и независимы, чем операции с фиатными средствами.

Сегодня инвесторы могут держать активы как на цифровых кошельках, так и на офлайн-валетах, которые являются подобием флешки. Защищенность, скорость переводов и децентрализация криптовалюты повлияли на спрос и стоимость биткоина. В 2017 году за один токен давали $17 000, а к 2021 его цена выросла почти до $60 000.

Да, сегодня курс BTC немного просел, но это лишь трудности роста. Уже в следующем году он обещает подняться в цене. О перспективности вложений в цифровые деньги говорит и тот факт, что все больше онлайн и офлайн-магазинов продают товары и услуги за криптовалюту. Биткоинами можно оплатить:

одеждой;

продукты;

топливо;

книги;

билеты;

недвижимость.

Интеграция BTC в реальный мир говорит о хороших перспективах как для биткоина в частности, так и криптовалюты в целом.