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У наші дні про криптовалюту чув практично кожен українець. Скажімо більше, близько 15% населення нашої країни тією чи іншою мірою стикалися із використанням цифрових грошей, а 10% громадян України вже інвестували у крипту. Найкраще перспективність інвестицій у криптовалюти показує курс біткоїна, який наразі встановився на позначці $27-28 тис.

Варто сказати, що зараз ринок показує певний спад, оскільки ще півтора року тому вартість BTC сягала $60 000. Але криптовалютний світ знаходиться на ранньому етапі свого становлення, тому за спадом піде підйом, що робить покупку цифрових активів ще вигіднішим вкладенням. Про це прямо говорять фінансові аналітики, а побічно підтверджують уряди багатьох країн, які на державному рівні узаконюють крипту. Біткоїн дає можливість пережити політичні та фінансові кризи, оскільки на його курс не впливає ані банківська система, ані політична верхівка.

При цьому курси цифрових валют можуть коливатися в залежності від інших факторів. Наприклад, під час кризи в Республіці Казахстан високу популярність набули криптовалютні ферми, а майнінг певних токенів призвів до зміни їхньої вартості. Однак у цій статті ми хочемо повернутись до витоків та розібратися, як і коли з'явилася криптовалюта.

Перша цифрова монета

Більшість інвесторів звернули увагу на біткоїн та інші криптовалюти під час пандемії. У цьому немає нічого дивного, адже багато людей втратили можливість заробляти гроші та почали шукати альтернативні шляхи збагачення. Що говорити, якщо навіть банки 2020 року вкладали фіатні кошти у цифрові валюти. Однак перша криптовалюта з'явилася задовго до "ковідних" часів.

Роль першопрохідця дісталася біткоїну, що був представлений у 2008 році. Його розробником стала людина чи група осіб під псевдонімом Сатоші Накамото. У мережі було опубліковано документ, у якому йшлося про створення біткоїна, а також пояснювалися загальні принципи роботи блокчейн-технології:

технологія заснована на децентралізованій системі;

така особливість робить її непідконтрольною будь-якій державі чи фізичній особі;

гарантією безпеки транзакцій є блоки інформації, які зібрані в ланцюжок і перевіряють справжність один одного.

Цікаво, що розробки крипти велися ще в 90-х роках, проте тоді головною помилкою програмістів була централізація цифрових валют. Це робило їх залежними від сторонніх осіб, які могли втручатися у торговельні операції та впливати на вартість активів.

Спочатку біткоїн практично не мав цінності, проте ряд подій докорінно змінив ситуацію. Ключовою стала фінансова криза, яка показала неспроможність банківської системи. Люди стали переводити свої заощадження в криптовалюту, а зі зростанням популярності цифрових грошей став зростати і курс токенів. Згодом біткоїн став виходити за межі мережі, адже з'явилася можливість купівлі товарів за BTC. Все розвивалося за принципом "снігової грудки", і вже сьогодні багато країн легалізували криптовалюту, що дозволило їм підтримувати економіку.

Криптовалюта сьогодні

У наші дні для інвесторів відкрилася можливість купівлі тисяч видів токенів. Ними можна сплатити безліч товарів та послуг як в онлайн, так і в офлайн-магазинах. Це може бути їжа, одяг, квитки, техніка та навіть нерухомість. Сьогодні за біткоїн чи ефір власники крипти купують цілі острови. А деякі держави навіть пропонують громадянство, яке можна сплатити цифровими грошима. Світле майбутнє токенів не викликає сумнівів.