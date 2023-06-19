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История возникновения и развития криптовалюты p

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 08:30
История возникновения и развития криптовалюты - Фото

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В наши дни о криптовалюте слышал практически каждый украинец. Скажем больше, около 15% населения нашей страны в той или иной степени сталкивались с использованием цифровых денег, а 10% граждан Украины уже инвестировали в крипту. Лучше всего перспективность инвестиций в криптовалюты показывает курс биткоина, который сейчас установился на отметке $27-28 тыс.

Стоит сказать, что сейчас рынок показывает определенный спад, поскольку еще полтора года назад стоимость BTC достигала $60 000. Но криптовалютный мир находится на раннем этапе своего становления, поэтому за спадом последует подъем, что делает покупку цифровых активов еще более выгодным вложением. Об этом прямо говорят финансовые аналитики, а косвенно подтверждают правительства многих стран, которые на государственном уровне узаконивают крипту. Биткоин дает возможность пережить политические и финансовые кризисы, поскольку на его курс не влияет ни банковская система, ни политическая верхушка.

При этом курсы цифровых валют могут колебаться в зависимости от других факторов. Например, во время кризиса в Республике Казахстан высокую популярность приобрели криптовалютные фермы, а майнинг определенных токенов привел к изменению их стоимости. Однако в этой статье мы хотим вернуться к истокам и разобраться, как и когда появилась криптовалюта.

Первая цифровая монета

Большинство инвесторов обратили внимание на биткоин и другие криптовалюты во время пандемии. В этом нет ничего удивительного, ведь многие люди потеряли возможность зарабатывать деньги и начали искать альтернативные пути обогащения. Что говорить, если даже банки 2020 года вкладывали фиатные средства в цифровые валюты. Однако первая криптовалюта появилась задолго до "ковидных" времен.

Роль первопроходца досталась биткоину, который был представлен в 2008 году. Его разработчиком стал человек или группа лиц под псевдонимом Сатоши Накамото. В сети был опубликован документ, в котором говорилось о создании биткоина, а также объяснялись общие принципы работы блокчейн-технологии:

  • технология основана на децентрализованной системе;

  • такая особенность делает ее неподконтрольной любому государству или физическому лицу;

  • гарантией безопасности транзакций являются блоки информации, которые собраны в цепочку и проверяют подлинность друг друга.

Интересно, что разработки крипты велись еще в 90-х годах, однако тогда главной ошибкой программистов была централизация цифровых валют. Это делало их зависимыми от посторонних лиц, которые могли вмешиваться в торговые операции и влиять на стоимость активов.

Сначала биткоин практически не имел ценности, однако ряд событий в корне изменил ситуацию. Ключевым стал финансовый кризис, который показал несостоятельность банковской системы. Люди стали переводить свои сбережения в криптовалюту, а с ростом популярности цифровых денег стал расти и курс токенов. Со временем биткоин стал выходить за пределы сети, ведь появилась возможность покупки товаров за BTC. Все развивалось по принципу "снежного кома", и уже сегодня многие страны легализовали криптовалюту, что позволило им поддерживать экономику.

Криптовалюта сегодня

В наши дни для инвесторов открылась возможность покупки тысяч видов токенов. Ими можно оплатить множество товаров и услуг как в онлайн, так и в офлайн-магазинах. Это может быть еда, одежда, билеты, техника и даже недвижимость. Сегодня за биткоин или эфир владельцы крипты покупают целые острова. А некоторые государства даже предлагают гражданство, которое можно оплатить цифровыми деньгами. Светлое будущее токенов не вызывает сомнений.

криптовалюта
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