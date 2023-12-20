Контрабанда цигарок: звільнено голову Чернівецької митниці

Чиновники Чернівецької митниці можуть бути причетні до контрабанди на 40 млн грн

Фото: Чернівецька митниця/Facebook

Начальника Чернівецької митниці звільнено, два митники отримали підозру після виявлення фактів сприяння контрабанді електронних сигарет. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Держмитслужба проводила позапланову перевірку Чернівецької митниці у серпні цього року.

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Під час перевірки було встановлено факти, що свідчать про сприяння посадовими особами переміщенню електронних сигарет поза митним контролем на понад 40 млн грн.

Митниця Румунії підтвердила цю інформацію.

Надалі Держмитслужба ініціювала низку дисциплінарних проваджень і застосувала заходи дисциплінарного впливу до 17 митників.

Звільнений голова митниці на момент перевірки обіймав посаду в.о. начальника Чернівецької митниці.

"Держмитслужба не терпить такої поведінки посадових осіб і продовжуватиме роботу з викриття та притягнення до відповідальності винних", – йдеться у заяві.

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