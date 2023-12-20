Контрабанда сигарет: уволен глава Черновицкой таможни
Начальник Черновицкой таможни уволен, два таможенника получили подозрения после выявления фактов содействия контрабанде электронных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
Гостаможслужба проводила внеплановую проверку Черновицкой таможни в августе этого года.
При проверке были установлены факты, свидетельствующие о содействии должностными лицами перемещению электронных сигарет вне таможенного контроля на более 40 млн грн.
Таможня Румынии подтвердила эту информацию.
В дальнейшем Гостаможслужба инициировала ряд дисциплинарных производств и применила меры дисциплинарного влияния к 17 таможенникам.
Уволенный глава таможни на момент проверки занимал должность и.о. начальника Черновицкой таможни.
"Гостаможслужба не терпит такого поведения должностных лиц и будет продолжать работу по разоблачению и привлечению к ответственности виновных", — говорится в заявлении.
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