"На 100% за". Потенційний міністр фінансів США готовий посилити санкції проти Росії

Скот Бессент сказав, що обома руками підтримає нові санкції проти Росії, якщо це буде потрібно Трампу

Скот Бессент (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Американський бізнесмен Скот Бессент, якого Дональд Трамп номінував на посаду міністра фінансів, повністю підтримує посилення санкцій проти Росії як частину стратегії завершення російсько-української війни. Про це він сказав у четвер на слуханнях у фінансовому комітеті Сенату, пише Reuters.

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"Я думаю, що якщо якісь офіційні особи в Російській Федерації дивляться ці слухання, то вони повинні знати, що якщо мене затвердять і якщо президент Трамп у рамках своєї стратегії попросить припинити війну в Україні, то я на 100% за те, щоб посилити санкції – особливо щодо російських нафтових компаній – до такого рівня, який змусить Росію сісти за стіл переговорів", – сказав Бессент.

Скот Бессент – американський фінансист та інвестиційний менеджер, номінований на посаду міністра фінансів США. Раніше працював переважно на Волл-стріт як інвестиційний менеджер і



У разі затвердження Сенатом стане першим відкритим представником ЛГБТ-спільноти на посаді міністра в республіканській адміністрації. – американський фінансист та інвестиційний менеджер, номінований на посаду міністра фінансів США. Раніше працював переважно на Волл-стріт як інвестиційний менеджер і відомий як колишній протеже мільярдера та великого донора Демократичної партії Джорджа Сороса. Після перемоги Трампа на виборах був номінований на посаду міністра фінансів США після публічного конкурсного відбору.У разі затвердження Сенатом стане першим відкритим представником ЛГБТ-спільноти на посаді міністра в республіканській адміністрації.

Бессент додав, що вважає санкції адміністрації Джо Байдена недостатньо повними.

"Попередня адміністрація хвилювалася щодо підвищення цін на енергоносії в США під час виборчої кампанії, і мене дивує бачити, що радник з національної безпеки [Джейк] Салліван, покидаючи свій пост, підвищує рівень санкцій щодо російських нафтових компаній і, фактично, ціни на нафту", – сказав він.

За його словами, збільшення видобутку нафти в США дозволить посилити санкції проти нафтового сектору Росії.