"На 100% за". Потенційний міністр фінансів США готовий посилити санкції проти Росії
Американський бізнесмен Скот Бессент, якого Дональд Трамп номінував на посаду міністра фінансів, повністю підтримує посилення санкцій проти Росії як частину стратегії завершення російсько-української війни. Про це він сказав у четвер на слуханнях у фінансовому комітеті Сенату, пише Reuters.
"Я думаю, що якщо якісь офіційні особи в Російській Федерації дивляться ці слухання, то вони повинні знати, що якщо мене затвердять і якщо президент Трамп у рамках своєї стратегії попросить припинити війну в Україні, то я на 100% за те, щоб посилити санкції – особливо щодо російських нафтових компаній – до такого рівня, який змусить Росію сісти за стіл переговорів", – сказав Бессент.
У разі затвердження Сенатом стане першим відкритим представником ЛГБТ-спільноти на посаді міністра в республіканській адміністрації.
Бессент додав, що вважає санкції адміністрації Джо Байдена недостатньо повними.
"Попередня адміністрація хвилювалася щодо підвищення цін на енергоносії в США під час виборчої кампанії, і мене дивує бачити, що радник з національної безпеки [Джейк] Салліван, покидаючи свій пост, підвищує рівень санкцій щодо російських нафтових компаній і, фактично, ціни на нафту", – сказав він.
За його словами, збільшення видобутку нафти в США дозволить посилити санкції проти нафтового сектору Росії.
- 10 січня США запровадили нові санкції проти Росії, під які потрапили такі важливі для російської економіки компанії, як Сургутнєфтєгаз, Газпром Нєфть, Інгосстрах, Альфастрахованіє та інші. Це одразу створило проблеми для російського нафтового експорту.
- 15 січня США вдруге за тиждень суттєво посилили санкції проти Росії.
- 16 січня агентство Bloomberg повідомило, що команда Трампа готує два підходи до санкцій проти РФ для примусу до миру. Перший передбачає певні пом'якшення, якщо нова адміністрація вважатиме, що припинення війни в Україні вже близько. А другий – значне посилення санкцій.