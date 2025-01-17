"На 100% за". Потенційний міністр фінансів США готовий посилити санкції проти Росії
Скот Бессент (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Американський бізнесмен Скот Бессент, якого Дональд Трамп номінував на посаду міністра фінансів, повністю підтримує посилення санкцій проти Росії як частину стратегії завершення російсько-української війни. Про це він сказав у четвер на слуханнях у фінансовому комітеті Сенату, пише Reuters.

"Я думаю, що якщо якісь офіційні особи в Російській Федерації дивляться ці слухання, то вони повинні знати, що якщо мене затвердять і якщо президент Трамп у рамках своєї стратегії попросить припинити війну в Україні, то я на 100% за те, щоб посилити санкції – особливо щодо російських нафтових компаній – до такого рівня, який змусить Росію сісти за стіл переговорів", – сказав Бессент.

Скот Бессент – американський фінансист та інвестиційний менеджер, номінований на посаду міністра фінансів США. Раніше працював переважно на Волл-стріт як інвестиційний менеджер і відомий як колишній протеже мільярдера та великого донора Демократичної партії Джорджа Сороса. Після перемоги Трампа на виборах був номінований на посаду міністра фінансів США після публічного конкурсного відбору.

У разі затвердження Сенатом стане першим відкритим представником ЛГБТ-спільноти на посаді міністра в республіканській адміністрації.

Бессент додав, що вважає санкції адміністрації Джо Байдена недостатньо повними.

"Попередня адміністрація хвилювалася щодо підвищення цін на енергоносії в США під час виборчої кампанії, і мене дивує бачити, що радник з національної безпеки [Джейк] Салліван, покидаючи свій пост, підвищує рівень санкцій щодо російських нафтових компаній і, фактично, ціни на нафту", – сказав він.

За його словами, збільшення видобутку нафти в США дозволить посилити санкції проти нафтового сектору Росії.

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