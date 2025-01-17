"На 100% за". Потенциальный министр финансов США готов ужесточить санкции против России
Американский бизнесмен Скотт Бессент, которого Дональд Трамп номинировал на должность министра финансов, полностью поддерживает ужесточение санкций против России как часть стратегии завершения российско-украинской войны. Об этом он сказал в четверг на слушаниях в финансовом комитете Сената, пишет Reuters.
"Я думаю, что если некоторые официальные лица в Российской Федерации смотрят эти слушания, то они должны знать, что если меня утвердят и если президент Трамп в рамках своей стратегии попросит прекратить войну в Украине, то я на 100% за то, чтобы усилить санкции – особенно по отношению к российским нефтяным компаниям – до такого уровня, который заставит Россию сесть за стол переговоров", – сказал Бессент.
В случае утверждения Сенатом станет первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества в должности министра в республиканской администрации.
Бессент добавил, что считает санкции администрации Джо Байдена недостаточно полными.
"Предыдущая администрация волновалась о повышении цен на энергоносители в США во время избирательной кампании, и мне удивительно видеть, что советник по национальной безопасности [Джейк] Салливан, покидая свой пост, повышает уровень санкций в отношении российских нефтяных компаний и фактически цены на нефть", – сказал он.
По его словам, увеличение добычи нефти в США позволит ужесточить санкции против нефтяного сектора России.
- 10 января США ввели новые санкции против России, под которые попали такие важные для российской экономики компании, как Сургутнефтегаз, Газпром Нефть, Ингосстрах, Альфастрахование и другие. Это сразу создало проблемы для российского нефтяного экспорта.
- 15 января США второй раз за неделю существенно ужесточили санкции против России.
- 16 января агентство Bloomberg сообщило, что команда Трампа готовит два подхода к санкциям против РФ для принуждения к миру. Первый предполагает определенные смягчения, если новая администрация сочтет, что прекращение войны в Украине уже близко. А второй – значительное усиление санкций.