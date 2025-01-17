"На 100% за". Потенциальный министр финансов США готов ужесточить санкции против России

Скотт Бессент сказал, что обеими руками поддержит новые санкции против России, если это потребуется Трампу

Скотт Бессент (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Американский бизнесмен Скотт Бессент, которого Дональд Трамп номинировал на должность министра финансов, полностью поддерживает ужесточение санкций против России как часть стратегии завершения российско-украинской войны. Об этом он сказал в четверг на слушаниях в финансовом комитете Сената, пишет Reuters.

"Я думаю, что если некоторые официальные лица в Российской Федерации смотрят эти слушания, то они должны знать, что если меня утвердят и если президент Трамп в рамках своей стратегии попросит прекратить войну в Украине, то я на 100% за то, чтобы усилить санкции – особенно по отношению к российским нефтяным компаниям – до такого уровня, который заставит Россию сесть за стол переговоров", – сказал Бессент.

Скотт Бессент – американский финансист и инвестиционный менеджер, номинированный на должность министра финансов США. Ранее работал преимущественно на Уолл-стрит как инвестиционный менеджер и



В случае утверждения Сенатом станет первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества в должности министра в республиканской администрации. – американский финансист и инвестиционный менеджер, номинированный на должность министра финансов США. Ранее работал преимущественно на Уолл-стрит как инвестиционный менеджер и известен как бывший протеже миллиардера и большого донора Демократической партии Джорджа Сороса. После победы Трампа на выборах был номинирован на должность министра финансов США после публичного конкурсного отбора.В случае утверждения Сенатом станет первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества в должности министра в республиканской администрации.

Бессент добавил, что считает санкции администрации Джо Байдена недостаточно полными.

"Предыдущая администрация волновалась о повышении цен на энергоносители в США во время избирательной кампании, и мне удивительно видеть, что советник по национальной безопасности [Джейк] Салливан, покидая свой пост, повышает уровень санкций в отношении российских нефтяных компаний и фактически цены на нефть", – сказал он.

По его словам, увеличение добычи нефти в США позволит ужесточить санкции против нефтяного сектора России.