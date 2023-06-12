Перехід війни на російську територію пришвидшить падіння економіки РФ — Bloomberg

Вторгнення РФ в Україну коштувало їй мільярди доларів, оскільки санкції впливають на її економіку, а державні доходи різко зменшуються. Перехід війни на російську територію призведе до подальшого зростання вартості війни для Росії. Про це пише Bloomberg.

Агентство прогнозує, що повномасштабні бойові дії у прикордонних регіонах, що межують з Україною, можуть спричинити зниження і без того мізерного прогнозу зростання ВВП Росії до 0,8% у 2023 році.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Видання нагадує, що Бєлгородська область повторно ставала мішенню обстрілів та нападів з боку повстанців, які ведуть тривалі бої з російськими військами. У містах, таких як Курськ, Краснодар, Воронеж та Москва, були зафіксовані атаки дронів.

Тисячі людей у Бєлгородській області були змушені переїхати до тимчасових притулків, або були евакуйовані в інші регіони країни. Влада міста Шебекіно пообіцяла фінансову допомогу місцевим фабрикам, які були змушені припинити роботу через втечу співробітників.

Bloomberg Economics стверджує, що через те, що 10% населення Росії, що налічує 143 мільйони людей, проживає в прикордонних регіонах, розпал бойових дій почне впливати на економічне зростання країни уже в третьому кварталі.

Прогноз Банку Росії передбачає зростання економіки на 2% цього року і відновлення довоєнного рівня до кінця 2024 року, оскільки вплив санкцій послаблюється. Мінекономіки, зі свого боку, очікує зростання ВВП більше ніж на 1%. Проте, спад ВВП триває вже третій квартал поспіль, з річним падінням 1,9% за перші три місяці поточного року.

За словами економіста Тетяни Орлової з Oxford Economics, збройні конфлікти в прикордонних регіонах можуть призвести до порушення споживання домогосподарств на рівні 1,7% в Росії, якщо вони охоплять Бєлгородську, Курську та Брянську області.

Читайте також: Вибух безпілотника у Воронежі. Кремль визнав – дрон "упустила" російська РЕБ: відео