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Переход войны на российскую территорию ускорит падение экономики РФ – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 15:10
Переход войны на российскую территорию ускорит падение экономики РФ – Bloomberg - Фото
Белгородская область (фото - t.me/vvgladkov)

Вторжение РФ в Украину обошлось ей в миллиарды долларов, поскольку санкции влияют на ее экономику, а государственные доходы резко уменьшаются. Переход войны на российскую территорию приведет к дальнейшему росту стоимости войны для России. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство прогнозирует, что полномасштабные боевые действия в приграничных регионах, граничащих с Украиной, могут повлечь за собой снижение и без того мизерного прогноза роста ВВП России до 0,8% в 2023 году.

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Издание напоминает, что Белгородская область повторно становилась мишенью обстрелов и нападений со стороны повстанцев, ведущих длительные бои с российскими войсками. В городах, таких как Курск, Краснодар, Воронеж и Москва, были зафиксированы атаки дронов.

Тысячи людей в Белгородской области были вынуждены переехать во временные убежища или были эвакуированы в другие регионы страны. Власти города Шебекино пообещали финансовую помощь местным фабрикам, вынужденным прекратить работу из-за бегства сотрудников.

Bloomberg Economics утверждает, что из-за того, что 10% населения России, насчитывающего 143 миллиона человек, проживает в приграничных регионах, разгар боевых действий начнет влиять на экономический рост страны уже в третьем квартале.

Прогноз Банка России предполагает рост экономики на 2% в этом году и восстановление довоенного уровня до конца 2024 года, поскольку влияние санкций ослабляется. Минэкономики, со своей стороны, ожидает роста ВВП более чем на 1%. Однако спад ВВП продолжается уже третий квартал подряд, с годовым падением 1,9% за первые три месяца текущего года.

По словам экономиста Татьяны Орловой из Oxford Economics, вооруженные конфликты в приграничных регионах могут привести к нарушению потребления домохозяйств на уровне 1,7% в России, если они охватят Белгородскую, Курскую и Брянскую области.

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Наталия Софиенко
Россиявойнароссийская экономика
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