"Підтримка енергетики". Нордично-Балтійська вісімка погодила новий пакет допомоги Україні

Міністри NB8 в Одесі. Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністри закордонних справ Швеції, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Литви, Латвії і Данії (Нордично-Балтійська вісімка, NB8) погодили новий пакет допомоги для України на суму 44 мільйони євро, який спрямовано на підтримку енергетичної інфраструктури. Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард під час спільного брифінгу з колегами в Одесі, повідомляє Укрінформ.

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Кошти будуть використані для придбання генераторів та сонячних батарей.

"Ми підписали пакет на 44 мільйони євро, щоб допомогти вам закрити прогалини в енергетичній інфраструктурі. Ми також будемо підтримувати вашу систему ППО та економіку", — заявила Стенергард, зазначивши, що Швеція внесла в цей пакет 28 мільйонів євро.

Загалом з початку великої війни країна надала Україні допомоги на 5 мільярдів євро.

Міністри обговорили також питання обороноздатності та енергетичної стійкості України перед зимовим періодом, а також План перемоги президента Зеленського.