"Поддержка энергетики". Нордо-Балтийская восьмерка согласовала новый пакет помощи Украине

Министры NB8 в Ивано-Франковске. Фото: x.com/andrii_sybiha

Министры иностранных дел Швеции, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Исландии, Литвы, Латвии и Дании (Нордо-Балтийская восьмерка, NB8) согласовали новый пакет помощи для Украины на сумму 44 миллиона евро, направленный на поддержку энергетической инфраструктуры. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард во время совместного брифинга с коллегами в Одессе, сообщает Укринформ.

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Деньги будут использованы для приобретения генераторов и солнечных батарей.

"Мы подписали пакет на 44 миллиона евро, чтобы помочь вам закрыть пробелы в энергетической инфраструктуре. Мы также будем поддерживать вашу систему ПВО и экономику", – заявила Стенергард, отметив, что Швеция внесла в этот пакет 28 миллионов евро.

В целом с начала большой войны страна предоставила Украине помощь в 5 миллиардов евро.

Министры обсудили вопросы обороноспособности и энергетической устойчивости Украины перед зимним периодом, а также План победы президента Зеленского.