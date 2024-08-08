"Платять податки навіть ті, хто не платив жодної гривні": ринок алкоголю виходить із тіні

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Сплата платежів до держбюджету компаніями алкогольної галузі зросла на 1,1 млрд грн або 20% за сім місяців 2024 року порівняно з січнем-липнем минулого року. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

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Істотно зросли надходження акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції: за сім місяців до бюджету надійшло на 0,5 млрд грн більше (+10,8%) проти фактичних надходжень за аналогічний період минулого року.

За словами Гетманцева, простежується і зростання податкової ефективності з ПДВ. З урахуванням останніх підсумків декларування ПДВ, податкова ефективність галузі у 2024 році становить 7,12%, що більше, ніж минулого року на 1,5 в.п. (5,62%). Для порівняння: у мирному 2021 році – податкова ефективність становила 5,16 %.

Відбулося зростання на 29,1% виторгів РРО/ПРРО від продажу алкоголю в першому півріччі 2024 року в порівнянні з першим півріччям 2023 року.

"Попри запеклий опір "чорного ринку", заходи щодо детінізації ринку алкогольних напоїв дають позитивний результат, зокрема, у вигляді надходжень до бюджету. Варто зазначити, що починають сплачувати податки навіть ті платники галузі, які раніше не платили жодної гривні, попри те, що здійснювали свою діяльність", – прокоментував Гетманцев.

Він додав, що вказані результати досягнуті завдяки посиленню контролю за виробництвом підакцизних товарів, проведенню постійного аналізу роботи ліцензіатів, хронометражних спостережень за виробничими процесами та контролю роздрібно-гуртового обороту та, як наслідок, припинення схем ухилення від сплати податків.

Загалом обсяги виробництва алкогольних напоїв в Україні у першому півріччі 2024 року збільшилися на 8,3% до 13,4 млн дал із 12,3 млн дал у першому півріччі 2023 року (у першому півріччі мирного 2021 року – 12,05 млн дал).