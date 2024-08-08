"Платят налоги даже те, кто не платил ни гривни": рынок алкоголя выходит из тени

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Уплата платежей в госбюджет компаниями алкогольной отрасли выросла на 1,1 млрд грн или 20% за семь месяцев 2024 года по сравнению с январем-июлем прошлого года. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

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Существенно выросли поступления акцизного налога с произведенной в Украине ликероводочной продукции: за семь месяцев в бюджет поступило на 0,5 млрд грн больше (+10,8%) от фактических поступлений за аналогичный период прошлого года.

По словам Гетманцева, прослеживается и рост налоговой эффективности по НДС. С учетом последних итогов декларирования НДС, налоговая эффективность по отрасли в 2024 году составляет 7,12%, что больше, чем в прошлом году на 1,5 п.п. (5,62%). Для сравнения: в мирном 2021 году – налоговая эффективность составила 5,16 %.

Произошел и рост на 29,1% выручки РРО/ПРРО при продаже алкоголя в первом полугодии 2024 года по сравнению с первым полугодием 2023 года.

"Несмотря на яростное сопротивление "черного рынка", меры по детенизации рынка алкогольных напитков дают положительный результат, в частности, в виде поступлений в бюджет. Стоит отметить, что начинают платить налоги даже те плательщики отрасли, которые раньше не платили ни одной гривни, несмотря на то, что осуществляли свою деятельность", — прокомментировал Гетманцев.

Он добавил, что указанные результаты достигнуты благодаря усилению контроля за производством подакцизных товаров, проведению постоянного анализа работы лицензиатов, хронометражных наблюдений за производственными процессами и контроля рознично-оптового оборота и, как следствие, прекращения действующих схем уклонения от уплаты налогов.

В целом объемы производства алкогольных напитков в Украине в первом полугодии 2024 года увеличились на 8,3% до 13,4 млн дал с 12,3 млн дал в первом полугодии 2023 года (в первом полугодии мирного 2021 года – 12,05 млн дал).