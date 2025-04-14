Reuters: Саудівська Аравія планує виплатити борги Сирії Світовому банку

Платіж Саудівської Аравії може відкрити доступ до грантів на відновлення Сирії

Тимчасовий виконувач обов'язків президента Сирії Ахмед аль-Шараа (фото - EPA)

Саудівська Аравія планує виплатити борги Сирії Світовому банку. Це відкриє шлях до схвалення багатомільйонних грантів на відновлення й підтримку державного сектору країни. Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

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Плани, про які раніше не повідомлялося, стануть першим відомим випадком надання Саудівською Аравією фінансування Сирії з часу падіння режиму Башара Асада наприкінці минулого року.

Це також може бути ознакою того, що підтримка Сирії з боку арабських країн Перської затоки починає матеріалізуватися. Попередні плани, включно з ініціативою Дохи для фінансування зарплат, були призупинені через невизначеність щодо санкцій США.

"Ми не коментуємо припущення, а робимо заяви, якщо і коли вони стають офіційними", – повідомив агентству представник міністерства фінансів Саудівської Аравії.

Пресслужба уряду Саудівської Аравії, представник Світового банку та представник уряду Сирії не відреагували на прохання Reuters прокоментувати ситуацію.

Сирія має заборгованість перед Світовим банком у розмірі близько $15 млн, яку необхідно погасити, перш ніж міжнародна фінансова установа зможе схвалити гранти й надати інші форми допомоги. Однак Дамаску бракує іноземної валюти, а попередній план погасити борги користуючись з заморожених за кордоном активів провалився, повідомляють джерела агентства.

За їхніми даними, представники Світового банку обговорили можливість фінансування для відновлення енергосистеми країни, що серйозно постраждала за роки війни, а також для підтримки оплати праці в державному секторі.

12 квітня Reuters повідомив, що Сирія направить делегацію до Вашингтона для участі у щорічних весняних засіданнях Світового банку та МВФ наприкінці цього місяця. Це стане першим візитом сирійських офіційних осіб до США після повалення Асада.

Поки що незрозуміло, чи зустрінеться сирійська делегація з офіційними особами Сполучених Штатів. Жорсткі санкції США, запроваджені під час правління Асада, залишаються чинними.

Минулого місяця США надали Сирії список умов, які необхідно виконати в обмін на часткове зняття санкцій. Проте адміністрація президента Дональда Трампа врешті мало взаємодіяла з новим керівництвом країни, зазначає Reuters.

За словами дипломатів і джерел у США, деякі представники Білого дому прагнуть зайняти жорсткішу позицію, вказуючи на колишні зв'язки нового сирійського керівництва з Аль-Каїдою як причину звести взаємодію до мінімуму.