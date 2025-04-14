Reuters: Саудовская Аравия планирует выплатить долги Сирии Всемирному банку

Платеж Саудовской Аравии может открыть доступ к грантам на восстановление Сирии

Временный исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аль-Шараа (фото - EPA)

Саудовская Аравия планирует выплатить долги Сирии Всемирному банку. Это откроет путь к одобрению многомиллионных грантов для восстановления и поддержки государственного сектора страны. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Планы, о которых ранее не сообщалось, станут первым известным случаем предоставления Саудовской Аравией финансирования Сирии с момента падения режима Башара Асада в конце прошлого года.

Это также может быть признаком того, что поддержка Сирии со стороны арабских стран Персидского залива начинает материализоваться. Предыдущие планы, включая инициативу Дохи по финансированию зарплат, были приостановлены из-за неопределенности санкций США.

"Мы не комментируем предположения, а делаем заявления, если и когда они становятся официальными", – сообщил агентству представитель министерства финансов Саудовской Аравии.

Пресс-служба правительства Саудовской Аравии, представитель Всемирного банка и представитель правительства Сирии не отреагировали на просьбу Reuters прокомментировать ситуацию.

У Сирии есть задолженность перед Всемирным банком в размере около $15 млн, которую необходимо погасить, прежде чем международное финансовое учреждение сможет одобрить гранты и предоставить другие формы помощи. Однако у Дамаска не хватает иностранной валюты, а предварительный план погасить долги за счет замороженных за рубежом активов провалился, сообщают источники агентства.

По их данным, представители Всемирного банка обсудили возможность финансирования для восстановления энергосистемы страны, серьезно пострадавшей за годы войны, а также для поддержки оплаты труда в государственном секторе.

12 апреля Reuters сообщил, что Сирия направит делегацию в Вашингтон для участия в ежегодных весенних заседаниях Всемирного банка и МВФ в конце этого месяца. Это станет первым визитом сирийских официальных лиц в США после свержения Асада.

Пока неясно, встретится ли сирийская делегация с официальными лицами Соединенных Штатов. Жесткие санкции США, введенные во время правления Асада, остаются в силе.

В прошлом месяце США предоставили Сирии список условий, которые необходимо выполнить в обмен на частичное снятие санкций. Однако администрация президента Дональда Трампа мало взаимодействовала с новым руководством страны, отмечает Reuters.

По словам дипломатов и источников в США, некоторые представители Белого дома стремятся занять более жесткую позицию, указывая на прежние связи нового сирийского руководства с Аль-Каидой как причину свести взаимодействие к минимуму.