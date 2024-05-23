Росія вирішила, як буде мститися США у випадку конфіскації активів: указ Путіна
Російський диктатор Володимир Путін у відповідь на закон, який дозволяє Білому дому конфіскувати російські активи, підписав указ, який дозволяє конфісковувати американські активи – причому не лише державні, але й приватні. Указ опублікований на російському порталі правової інформації.
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До майна, яке "з урахуванням принципа співмірності може бути використане з метою компенсації збитків", відноситься:
→ рухоме та нерухоме майно США чи їхніх осіб на території Росії;
→ цінні папери і частки в російських компаніях;
→ майнові права.
Підставою для конфіскації буде звернення правовласника до російського суду у випадку "необґрунтованого позабвлення прав на майно" за рішенням державних чи судових органів США.
- У квітні 2024 року Конгрес США ухвалив пакет законопроєктів про зовнішню допомогу, один із яких передбачає можливість конфіскації суверенних активів Росії на користь України. Президент США отримав повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів (Compensation Fund, Ukraine Support Fund).
- Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва у травні сказав, що Білий дім збирається скористатися правом на конфіскацію російських активів, яке йому надав Конгрес.