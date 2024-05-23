Росія вирішила, як буде мститися США у випадку конфіскації активів: указ Путіна

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Російський диктатор Володимир Путін у відповідь на закон, який дозволяє Білому дому конфіскувати російські активи, підписав указ, який дозволяє конфісковувати американські активи – причому не лише державні, але й приватні. Указ опублікований на російському порталі правової інформації.

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До майна, яке "з урахуванням принципа співмірності може бути використане з метою компенсації збитків", відноситься:

→ рухоме та нерухоме майно США чи їхніх осіб на території Росії;

→ цінні папери і частки в російських компаніях;

→ майнові права.

Підставою для конфіскації буде звернення правовласника до російського суду у випадку "необґрунтованого позабвлення прав на майно" за рішенням державних чи судових органів США.