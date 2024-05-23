Россия решила, как будет мстить США в случае конфискации активов: указ Путина

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Российский диктатор Владимир Путин в ответ на закон, разрешающий Белому дому конфисковать российские активы, подписал указ, разрешающий конфисковывать американские активы – причем не только государственные, но и частные. Указ опубликован на российском портале правовой информации.

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К имуществу, которое "с учетом принципа соразмерности может быть использовано с целью компенсации ущерба", относится:

→ движимое и недвижимое имущество США или их лиц на территории России;

→ ценные бумаги и доли в российских компаниях;

→ имущественные права.

Основанием для конфискации станет обращение правообладателя в российский суд в случае "необоснованного лишения прав на имущество" по решению государственных или судебных органов США.