Россия решила, как будет мстить США в случае конфискации активов: указ Путина
Российский диктатор Владимир Путин в ответ на закон, разрешающий Белому дому конфисковать российские активы, подписал указ, разрешающий конфисковывать американские активы – причем не только государственные, но и частные. Указ опубликован на российском портале правовой информации.
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К имуществу, которое "с учетом принципа соразмерности может быть использовано с целью компенсации ущерба", относится:
→ движимое и недвижимое имущество США или их лиц на территории России;
→ ценные бумаги и доли в российских компаниях;
→ имущественные права.
Основанием для конфискации станет обращение правообладателя в российский суд в случае "необоснованного лишения прав на имущество" по решению государственных или судебных органов США.
- В апреле 2024 года Конгресс США принял пакет законопроектов о внешней помощи, один из которых предусматривает возможность конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Президент США получил полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды (Compensation Fund, Ukraine Support Fund).
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев в мае сказал, что Белый дом собирается воспользоваться правом на конфискацию российских активов, предоставленных Конгрессом.