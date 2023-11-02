Страхування воєнних ризиків в Україні: Британія долучиться до пілотного проєкту ЄБРР

Велика Британія долучиться до розробки та реалізації Європейським банком реконструкції та розвитку пілотного проєкту страхування від воєнних ризиків в Україні. Відповідну заяву про наміри підписано між урядом Великої Британії та ЄБРР, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Проєкт ЄБРР передбачає створення фонду, який сприятиме розвитку міжнародного ринку перестрахування та страхування майна і торговельних ризиків, включно зі страхуванням товарів у дорозі або на складах.

Заява про наміри, підписана між ЄБРР та урядом Великої Британії, демонструє підтримку Сполученим Королівством продовження технічного та адміністративного розвитку проєкту ЄБРР.

Велика Британія також сприятиме підвищенню міжнародного інтересу до проєкту завдяки своєму статусу світового лідера в питаннях страхування.