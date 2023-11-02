Страхование военных рисков в Украине: Британия присоединится к пилотному проекту ЕБРР
Великобритания присоединится к разработке и реализации Европейским банком реконструкции и развития пилотного проекта страхования военных рисков в Украине. Соответствующее заявление о намерениях подписано между правительством Великобритании и ЕБРР, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Проект ЕБРР предусматривает создание фонда, способствующего развитию международного рынка перестрахования и страхования имущества и торговых рисков, включая страхование товаров в пути или на складах.
Заявление о намерениях, подписанное между ЕБРР и правительством Великобритании, демонстрирует поддержку Соединенным Королевством продолжения технического и административного развития проекта ЕБРР.
Великобритания также будет способствовать повышению международного интереса к проекту благодаря своему статусу мирового лидера по вопросам страхования.
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