Страхование военных рисков в Украине: Британия присоединится к пилотному проекту ЕБРР

Великобритания присоединится к разработке и реализации Европейским банком реконструкции и развития пилотного проекта страхования военных рисков в Украине. Соответствующее заявление о намерениях подписано между правительством Великобритании и ЕБРР, сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Проект ЕБРР предусматривает создание фонда, способствующего развитию международного рынка перестрахования и страхования имущества и торговых рисков, включая страхование товаров в пути или на складах.

Заявление о намерениях, подписанное между ЕБРР и правительством Великобритании, демонстрирует поддержку Соединенным Королевством продолжения технического и административного развития проекта ЕБРР.

Великобритания также будет способствовать повышению международного интереса к проекту благодаря своему статусу мирового лидера по вопросам страхования.

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