UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Страхование военных рисков в Украине: Британия присоединится к пилотному проекту ЕБРР

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 15:48
Страхование военных рисков в Украине: Британия присоединится к пилотному проекту ЕБРР - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Великобритания присоединится к разработке и реализации Европейским банком реконструкции и развития пилотного проекта страхования военных рисков в Украине. Соответствующее заявление о намерениях подписано между правительством Великобритании и ЕБРР, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Проект ЕБРР предусматривает создание фонда, способствующего развитию международного рынка перестрахования и страхования имущества и торговых рисков, включая страхование товаров в пути или на складах.

Заявление о намерениях, подписанное между ЕБРР и правительством Великобритании, демонстрирует поддержку Соединенным Королевством продолжения технического и административного развития проекта ЕБРР.

Великобритания также будет способствовать повышению международного интереса к проекту благодаря своему статусу мирового лидера по вопросам страхования.

Наталия Софиенко
страхованиеЕБРРстрахование инвестицийвоенные риски
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 