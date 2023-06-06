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"Точно буде". Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу після війни

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 18:01
Володимир Зеленський (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Президент Володимир Зеленський вважає необхідною радикальну податкову реформу, але після війни. Про це він сказав на пресконференції у вівторок, відповідаючи на запитання LIGA.net щодо ставлення до проєкту податкової реформи "10-10-10".

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"Реформа правильна, реформа точно буде. Відновлення нашої держави має бути в найкращій [податковій] системі Європи, щоб наша держава була привабливою для повернення", – сказав Зеленський.

За його словами, це стосується не тільки податків.

"По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1000 євро, а у нас 500-600. Ти не повернеш цю людину. Тому будуть важливі фінансові новації, включно з податковими".

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Він пояснив, що законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд, тому що іде війна й існують домовленості з Міжнародним валютним фондом.

"Ми дотаційна економіка. Не ми встановлюємо правила зараз, коли не наша економіка генерує гроші, а їх нам дають. Тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших держав. Тому ми повинні рахуватися з МВФ. Усі міжнародні інституції бояться ризиків зниження податків. Коли великі ризики через виїзд бізнесу і втрату робочих місць, а ти хочеш при цьому знизити податки, авжеж, тобі ніхто не дасть такої можливості", – сказав Зеленський.

"Програма мені подобається, але потрібно, щоб вона подобалася не тільки нам з вами", – підсумував він.

Андрій Водяний
Володимир Зеленськийподаткиподаткова реформа
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